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Киноафиша Новости Производство «Пингвина» и четвертого сезона «Мандалорца» откладывается из-за забастовки

Производство «Пингвина» и четвертого сезона «Мандалорца» откладывается из-за забастовки

17 мая 2023 16:30
Производство «Пингвина» и четвертого сезона «Мандалорца» откладывается из-за забастовки

Пикетчики сорвали съемки спин-оффа «Бэтмена».

Стартовавшая в начале мая забастовка Гильдии сценаристов Америки (WGA) продолжает пагубным образом отражаться на киноиндустрии. Как передает Deadline, из-за протеста авторов приостановлены съемки сериала сервиса Max «Пингвин» с Колином Фарреллом в главной роли.

Производство восьмисерийного спин-оффа «Бэтмена» Мэтта Ривза должно было продолжиться в пригороде Нью-Йорка, однако пикетчики оказались на локации раньше съемочной группы, поэтому команде телекомикса DC пришлось временно отложить свои планы. Еще не ясно, на какой период съемки заморожены, но, скорее всего, они довольно скоро возобновятся. Отдельные сценаристы уже отшутились в сети по этому поводу, тем самым отпраздновав маленькую победу:

«Бэтмен пытается закрыть Пингвина с 1941 года. Гильдия сценаристов справилась с этой задачей всего за день», — написал Райан Кеннеди.

Другой крупный проект, который может пострадать из-за забастовки, — это четвертый сезон «Мандалорца». Съемки новых серий предварительно были намечены на сентябрь, однако из-за текущей ситуации студия Lucasfilm может отложить производство на более поздний период.

Творческий руководитель телевизионных «Звездных войн» Джон Фавро еще в феврале сообщил, что сценарии нового сезона космического вестерна полностью готовы. Несмотря на это, отсутствие сценаристов на площадке сказывается на итоговом результате, так как в процессе производства очень часто требуются определенные доработки текста. Кроме того, съемочным группа сейчас активно мешают пикетчики, как это произошло с «Пингвином» и сериалом Marvel «Сорвиголова: Рожденный заново».

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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