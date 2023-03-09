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Киноафиша Новости Стало известно, когда начнутся съемки «Бэтмена 2» с Робертом Паттинсоном

Стало известно, когда начнутся съемки «Бэтмена 2» с Робертом Паттинсоном

9 марта 2023 10:38
Стало известно, когда начнутся съемки «Бэтмена 2» с Робертом Паттинсоном

Команда фильма приступит к работе ближе к концу 2022 года.

Съемки сиквела фильма «Бэтмен» (2022) стартуют 23 ноября. Об этом объявил исполнительный продюсер оригинальной картины Майкл Э. Услан. Проект уже имеет дату премьеры: продолжение супергеройского блокбастера выйдет в свет 3 октября 2025 года.

Режиссером фильма вновь выступит Мэтт Ривз, который, помимо «Бэтмена», наиболее известен по картинам «Монстро» и «Планета обезьян: Революция». К роли Темного рыцаря вернется Роберт Паттинсон («Довод»). О сюжете сиквела информации пока нет.

По сюжету оригинального фильма, еще молодому и неопытному Бэтмену (Паттинсон) приходится столкнуться с таинственным серийным убийцей по прозвищу Загадочник (Пол Дано). Пытаясь помешать его планам вместе со своими союзниками Селиной Кайл (Зои Кравиц) и Джеймсом Гордоном (Джеффри Райт), Брюс Уэйн раскрывает страшную правду о прошлом своей семьи.

Кроме того, в настоящий момент стриминговый сервис HBO Max работает над спин-оффом «Бэтмена» о криминальном авторитете Пингвинге. Главного героя вновь сыграет Колин Фаррелл («Банши Инишерина»). Съемки шоу уже начались. По словам Ривза, «Пингвин» станет мостиком между «Бэтменом» и «Бэтменом 2». Дата выхода спин-оффа в данный момент неизвестна, но, поскольку его производство идет полным ходом, она, вероятно, будет объявлена в ближайшем будущем.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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