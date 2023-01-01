Сериалы про маньяков

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Скоро в прокате "Очень плохая семейка"
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драма, триллер, детектив, криминал
2023, Россия
Монстр: История Джеффри Дамера
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триллер, драма, криминал, биография
2022, США
Замерзшие
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0.0
детектив, триллер, криминал
2022, Россия
Черная птица
0.0
драма, криминал, триллер
2022, США
Чикатило
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8.0
драма, детектив
2021, Россия
Змей
0.0
драма, криминал
2021, Великобритания
Хороший человек
Смотрите за 1
0.0
драма, триллер
2020, Россия
Острые предметы
Смотрите за 1
6.0
драма, детектив
2018, США
Охотник за разумом
7.0
драма, криминал, триллер
2017, США
Метод
8.0
драма, криминал, триллер
2015, Россия
Паук
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0.0
драма, мистика
2015, Россия
Настоящий детектив
Смотрите онлайн
8.0
драма, криминал, триллер
2014, США
Ганнибал
Смотрите за 1
6.0
драма, криминал, ужасы
2013, США
МосГаз
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драма, детектив
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