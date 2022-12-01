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Замерзшие 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Замерзшие
Киноафиша Сериалы Замерзшие Сезоны Сезон 1

Замерзшие 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 декабря 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 7
Продолжительность сезона 6 часов 25 минут
О чем 1-й сезон сериала «Замерзшие»

В 1 сезоне сериала «Замерзшие» события разворачиваются в северном городке Костомукша, расположенном в Карельской республике. На заснеженном шоссе в заледеневшей машине полицейские нашли замерзшее тело женщины. Погибшая оказалась супругой сотрудника правоохранительных органов Евгения Рудина. Герой впал в бессильную ярость и принял решение во что бы то ни стало отомстить за смерть любимой. Действуя без разбора, он начинает причинять вред даже своим близким. Одержимый жаждой мести, Евгений неожиданно обретает поддержку в лице парня по имени Митя. Юноша ведет себя очень странно...

Рейтинг сериала

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5.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Замерзшие» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
1 декабря 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
1 декабря 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
1 декабря 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
1 декабря 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
1 декабря 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
1 декабря 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
1 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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