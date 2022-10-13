В 1 сезоне сериала «Наблюдатель» в центре событий оказывается дружное американское семейство, которое перебирается на новое место жительства. В связи с переездом герои полны радужных надежд и строят планы на будущее. Они представляют, что этот дом станет для них уютным гнездом, в котором они проживут много лет. Однако судьба вносит свои коррективы в планы героев. Спустя некоторое время после того, как члены семьи обосновались в новом доме, за ними начинают следить неизвестные. Вскоре их жизнь превращается в настоящий ад. К ним приходят письма с угрозами от загадочного человека, который называет себя «наблюдатель».