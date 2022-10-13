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Наблюдатель 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Наблюдатель
Киноафиша Сериалы Наблюдатель Сезоны Сезон 1

The Watcher
Оригинальное название Season 1
Название Серия 1
Премьера сезона 13 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 7
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Наблюдатель»

В 1 сезоне сериала «Наблюдатель» в центре событий оказывается дружное американское семейство, которое перебирается на новое место жительства. В связи с переездом герои полны радужных надежд и строят планы на будущее. Они представляют, что этот дом станет для них уютным гнездом, в котором они проживут много лет. Однако судьба вносит свои коррективы в планы героев. Спустя некоторое время после того, как члены семьи обосновались в новом доме, за ними начинают следить неизвестные. Вскоре их жизнь превращается в настоящий ад. К ним приходят письма с угрозами от загадочного человека, который называет себя «наблюдатель».

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Список серий сериала Наблюдатель График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Добро пожаловать, друзья Welcome, Friends
Сезон 1 Серия 1
13 октября 2022
Кровавая жертва Blood Sacrifice
Сезон 1 Серия 2
13 октября 2022
Гибель богов Götterdämmerung
Сезон 1 Серия 3
13 октября 2022
Те, кто за мной наблюдают Someone to Watch Over Me
Сезон 1 Серия 4
13 октября 2022
Бритва Оккама Occam's Razor
Сезон 1 Серия 5
13 октября 2022
Сумерки The Gloaming
Сезон 1 Серия 6
13 октября 2022
Преследование Haunting
Сезон 1 Серия 7
13 октября 2022
График выхода всех сериалов
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