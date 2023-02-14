Меню
«Уэнсдэй» опередила «Дом Дракона» в борьбе за статус самой популярной телепремьеры 2022 года
По мнению аналитиков, успех сериала во многом связан с тем, что он смог привлечь внимание зрителей поколения Z.
Написать
14 февраля 2023 13:49
Все без ума от Дженнифер Кулидж: 10 интересных фактов о звезде «Белого лотоса»
Работа официанткой, пиратская повязка и ожидание апокалипсиса – чего только не было в жизни всеобщей любимицы и обладательницы премии «Эмми-2022».
Написать
4 февраля 2023 12:00
Netflix продлил хитовые сериалы Райана Мерфи «Монстр» и «Наблюдатель» на новые сезоны
Популярный сериал о маньяке станет антологией.
Написать
8 ноября 2022 11:13
7 популярных актеров из нулевых, вновь вернувшихся на экраны
Когда голливудские киноактеры утрачивают свой блеск и славу, им непросто вновь привлечь к себе внимание, ведь конкуренция слишком высока. Но заметные возвращения звезд нулевых все-таки иногда случатся, на радость верным фанатам.
Написать
3 ноября 2022 12:00
Новым лидером Netflix по количеству просмотров стал сериал Райана Мерфи «Наблюдатель»
Проект о сталкере сместил с первого места шоу про Джеффри Дамера.
Написать
17 октября 2022 14:51
Что посмотреть на выходных: «Шантарам», приквел «Сверхъестественного» и триллер о сталкинге
На этой неделе стриминги предлагают начать новую жизнь в Индии, обсудить подростковые проблемы, сразиться с Майклом Майерсом и отбить Ромео у Джульетты.
Написать
14 октября 2022 15:00
Неизвестные терроризируют Наоми Уоттс и ее семью в трейлере мини-сериала «Наблюдатель»
Триллер о негостеприимных соседях от Райана Мерфи выйдет в следующем месяце.
Написать
25 сентября 2022 11:10
