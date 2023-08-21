Меню
Сериалы
Асока
Новости
Новости о сериале «Асока»
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Новости о сериале «Асока»
Вся информация о сериале
Критики увидели в первых двух сериях «Асоки» большой потенциал
Журналисты похвалили сериал за впечатляющий экшен и насыщенный сюжет.
Написать
21 августа 2023 11:03
Не очень далекая вселенная: 9 проектов «Звездных войн», которые готовятся к выходу
Галактическая хронология расширяется сразу в двух направлениях.
Написать
15 августа 2023 09:23
Новая встреча с Энакином: вышел свежий проморолик сериала «Асока»
В ролике есть кадры с Хейденом Кристенсеном.
Написать
14 августа 2023 15:07
Премьера уже в этом месяце: появились два новых трейлера сериала «Асока»
Первый из роликов посвящен новой битве добра и зла, а второй — наследию «Звездных войн».
Написать
5 августа 2023 12:00
Галактика оказывается на пороге войны в трейлере сериала «Асока»
Премьера шоу о новой судьбоносной миссии ученицы Энакина Скайуокера состоится в следующем месяце.
Написать
12 июля 2023 11:51
Сериал «Асока» получил официальную дату премьеры на Disney+
Шоу о беглом рыцаре-джедае выйдет на экраны в августе.
Написать
8 июня 2023 11:16
15 самых ожидаемых сериалов лета: продолжение «Благих знамений», новый проект Marvel и много Тома Холланда
Психологический триллер о множественных личностях, инопланетное вторжение, ангелы и демоны.
Написать
30 мая 2023 13:00
Студия Lucasfilm выпустила специальный ролик в честь Дня «Звездных войн»
В трейлере присутствует сцена из сериала «Опорная команда» с Джудом Лоу.
Написать
5 мая 2023 14:01
«Звездные войны»: Ларс Миккельсен получил роль злодея Трауна в сериале «Асока»
Также оглашен режиссерский состав.
Написать
10 апреля 2023 12:45
«Звездные войны»: Дэйзи Ридли вновь сыграет Рей, трейлер «Асоки» и многое другое
В столице Великобритании стартовал ежегодный фестиваль Star Wars Celebration.
Написать
7 апреля 2023 15:52
От «Одних из нас» до второго сезона «Шершней»: 23 самых ожидаемых сериала 2023 года
Шоу по игре The Last of Us, опасные психопаты и продолжение мистического триллера про подростков, заставлявших в лесах Онтарио, – 2023-й сериальный год выглядит как минимум многообещающе.
Написать
2 января 2023 12:00
«Асока», второй сезон «Локи» и другое: Disney+ выпустил трейлер своих проектов 2023 года
В нем можно вновь увидеть вернувшихся на экраны бога обмана и его старого знакомого из Управления временными изменениями.
Написать
20 декабря 2022 10:12
Студия Lucasfilm вскоре поделится новостями о сериале «Мандалорец» и других своих проектах
Приближается бразильский Comic Con.
Написать
29 ноября 2022 16:54
Джуд Лоу сыграет в новом сериале из вселенной «Звездный войн» под названием «Команда скелетов»
Вместе с тем стало известно, когда ждать третий сезон «Мандалорца».
Написать
27 мая 2022 10:07
Рэй Стивенсон получил роль злодея в сериале «Асока» из вселенной «Звездных войн»
Съемки начнутся в апреле.
Написать
15 февраля 2022 13:37
Мэри Элизабет Уинстэд пополнила актерский состав сериала «Асока» из вселенной «Звездных войн»
В проекте также задействованы Розарио Доусон, Хейден Кристенсен и Иванна Сахно.
Написать
24 января 2022 10:13
Украинка Иванна Сахно получила роль в сериале «Звездные войны: Асока»
Ей достался совершенно новый персонаж.
Написать
30 ноября 2021 11:40
Дэйв Филони рассказал о работе над сценарием спин-оффа «Мандалорца» об Асоке Тано
По словам продюсера, разработка шоу была «захватывающей».
Написать
24 ноября 2021 11:55
Наташа Лю Бордиццо получила роль Сабин Врен в сериале «Асока»
Проект продолжает усиленно продвигаться к весенним съемкам.
Написать
22 ноября 2021 11:01
