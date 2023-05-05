Студия Lucasfilm выпустила специальный ролик в честь Дня «Звездных войн»

4 мая в честь Дня «Звездных войн» студия Lucasfilm представила специальный проморолик, в котором присутствует множество кадров из фильмов, сериалов и анимационных проектов космической франшизы.

В видео смонтированы сцены из «Саги Скайуокеров», «Андора», «Оби-Вана Кеноби», «Асоки», «Мандалорца», «Изгоя-один», ряда мультсериалов. Кроме того, мельком показан фрагмент из грядущего шоу с Джудом Лоу «Звездные войны: Опорная команда». За этот проект отвечают постановщик новой трилогии о Человеке-пауке Джон Уоттс и Джон Фавро. Релиз на сервисе Disney+ состоится ближе к концу этого года, т.е. после выхода «Асоки».

В 2024 году состоятся премьеры многосерийного триллера о ситхах «Аколит», второго сезона «Андора» и финальной главы мультсериала «Звездные войны: Бракованная партия». Также кинокомпания работает над продолжением анимационной антологии «Звездные войны: Сказания о джедаях» и четвертым сезоном «Мандалорца», съемки которого начнутся ориентировочно осенью.

Следующим полнометражным фильмом по вселенной станет пока безымянный блокбастер Шармин Обаид («Мисс Марвел») с Дэйзи Ридли в одной из главных ролей. Действие развернутся спустя 15 лет после событий, показанных в «Скайуокере. Восход». Параллельно режиссер Джеймс Мэнголд («Логан») разрабатывает картину о первых джедаях, а создатель «Мандалорца» и «Книги Бобы Фетта» Дэйв Филони планирует занять режиссерское кресло экшена о войне между имперцами и молодой Новой Республикой — проект станет своеобразной кульминацией всей телевизионной ветки франшизы. Также, по слухам, в следующем году могут стартовать съемки давно объявленного фильма Тайки Вайтити.

Вчера на Disney+ состоялись премьеры второго сезона аниме-антологии «Звездные войны: Видения» и детского шоу «Звездные войны: Приключения юных джедаев».