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И снова здравствуйте! 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала И снова здравствуйте!
Киноафиша Сериалы И снова здравствуйте! Сезоны Сезон 2

I snova zdravstvujte! 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 25 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «И снова здравствуйте!»

Во 2 сезоне сериала «И снова здравствуйте!» Борис надеется наконец довести до конца начатое опасное дело. Он планирует убить Николая, чтобы вернуть назад свои деньги. Однако на его пути встает неожиданное осложнение. Семью мужчины начинает преследовать загадочный криминальный авторитет по кличке Иностранец, который намерен отомстить за гибель своего брата. Тем временем Борис вновь начинает ощущать вкус еды, боль от ран и другие человеческие чувства. А значит, он перестает быть бессмертным. Теперь перед героем встает непростой выбор: остаться неуязвимым или вернуть свою прежнюю жизнь.

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «И снова здравствуйте!» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1
Сезон 2 Серия 1
25 марта 2023
Серия 2
Сезон 2 Серия 2
25 марта 2023
Серия 3
Сезон 2 Серия 3
25 марта 2023
Серия 4
Сезон 2 Серия 4
25 марта 2023
Серия 5
Сезон 2 Серия 5
25 марта 2023
Серия 6
Сезон 2 Серия 6
25 марта 2023
Серия 7
Сезон 2 Серия 7
25 марта 2023
Серия 8
Сезон 2 Серия 8
25 марта 2023
Серия 9
Сезон 2 Серия 9
25 марта 2023
Серия 10
Сезон 2 Серия 10
25 марта 2023
График выхода всех сериалов
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