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И снова здравствуйте! 3 сезон смотреть онлайн

Постер к 3-му сезону сериала И снова здравствуйте!
Киноафиша Сериалы И снова здравствуйте! Сезоны Сезон 3

I snova zdravstvujte! 16+
Название Сезон 3
Премьера сезона 4 июля 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «И снова здравствуйте!»

В 3 сезоне сериала «И снова здравствуйте!» продолжится история о бандите по имени Борис, который занимается шантажом и постоянно совершает противоправные действия. Однако теперь бывший преступник решает открыть собственную кондитерскую и начать жизнь заново вместе с близкими. Однако заветная спокойная жизнь на деле оказывается скучной. Экс-бандит тоскует по своему авантюрному прошлому. Тем временем Гоша со своей авторитарной матерью, вновь приехавшей в страну, решают разрушить дело Бориса. Герой объединяется со своим недругом Колей, чтобы противостоять криминальному тандему.

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Список серий 3-го сезона сериала «И снова здравствуйте!» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1
Сезон 3 Серия 1
4 июля 2024
Серия 2
Сезон 3 Серия 2
11 июля 2024
Серия 3
Сезон 3 Серия 3
18 июля 2024
Серия 4
Сезон 3 Серия 4
25 июля 2024
Серия 5
Сезон 3 Серия 5
1 августа 2024
Серия 6
Сезон 3 Серия 6
8 августа 2024
Серия 7
Сезон 3 Серия 7
15 августа 2024
Серия 8
Сезон 3 Серия 8
22 августа 2024
Серия 9
Сезон 3 Серия 9
29 августа 2024
Серия 10
Сезон 3 Серия 10
5 сентября 2024
График выхода всех сериалов
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