Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы И снова здравствуйте! Новости

Новости о сериале «И снова здравствуйте!»

Новости о сериале «И снова здравствуйте!» Вся информация о сериале
Андрей Мерзликин продолжает восставать из мертвых в трейлере третьего сезона «И снова здравствуйте!»
Андрей Мерзликин продолжает восставать из мертвых в трейлере третьего сезона «И снова здравствуйте!» «Только и успевай оживать!» — сетует главный герой.
Написать
28 июня 2024 14:59
Сериал «И снова здравствуйте!» c Андреем Мерзликиным получит третий сезон
Сериал «И снова здравствуйте!» c Андреем Мерзликиным получит третий сезон В новых сериях бессмертный Борис наконец начинает жизнь с чистого листа, но покой не приносит ему счастья.
Написать
18 апреля 2023 13:21
По ту сторону закона. «Химера» и еще девять крутых криминальных сериалов России
По ту сторону закона. «Химера» и еще девять крутых криминальных сериалов России Очередная громкая премьера на Okko — криминальная драма в десяти эпизодах о войне питерских наркобаронов и начале технологической революции на рынке запрещенных веществ с Эльдаром Калимулиным, Александром Кузнецовым и Андреем Смирновым — «Химера». Новое шоу погружает в мрачную и тревожную атмосферу начала 2010-х и знакомит с галереей выразительных и неоднозначных героев. По такому случаю составили подборку отличных русских криминальных сериалов 2022 и свежих сезонов любимых шоу в этом жанре, вышедших в последний год. Смотреть сериал «Химера»  можно прямо сейчас.
Написать
11 ноября 2022 13:14
7 комедийных сериалов, похожих на «И снова здравствуйте!»
7 комедийных сериалов, похожих на «И снова здравствуйте!» Киноафиша подготовила для вас список из 7 сериалов, похожих на «И снова здравствуйте!», знакомящих зрителя с криминальным миром или необычными персонажами, балансирующими на грани жизни и смерти.
Написать
11 марта 2022 15:49
Этот фантастический сериал удивляет даже поклонников «Доктора Кто»: на IMDb рейтинг 8,2
Сколько лет было актерам в «Джентльменах удачи»? Леонову – 45, а Видов, оказывается, был сильно моложе
Пуаро и Шерлок нервно курят в стороне, а Агата Кристи завидует: на Netflix вышел мини-сериал, который заткнет за пояс даже «Достать ножи»
На «Одних из нас» с «Ходячими» свет клином не сошелся: про эти 5 зомби-сериалов в России слышали единицы (и да, №1 — это ромком)
«В 10 раз круче, и со смыслом»: этот малоизвестный советский фильм со Збруевым зрители всерьез сравнивают с «Доктором Хаусом»
«Узнай кино по цитате» — прошлый век: зато лишь реальные знатоки советских фильмов угадают крылатую фразу по кадру (тест)
Даже Кинг признал, что фильм «Долгая прогулка» страшнее книги: и эти 6 экранизаций Короля ужасов тоже в разы мрачнее оригинала
Финал «Темного рыцаря» считается лучшим в истории супергероики: но у Нолана были совсем другие планы на концовку с Бэтменом
Один из лучших фильмов Marvel должен был стать хоррором: режиссер придумал гениальный концепт — но боссы MCU зарубили идею
Лебедев считает «Мушкетеров» с Боярским отвратительным кино, зато эти 2 фильма пересматривает каждый год (оба сняты в СССР)
Общался только с отчимом, вел себя замкнуто: возраст Рудо из «Гачиакуты» превысит все ваши прогнозы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше