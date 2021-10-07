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Киноафиша Сериалы Призраки Сезоны Сезон 1 Серия 1

Призраки 1 сезон 1 серия смотреть онлайн

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Все серии 1 сезона «Призраки»
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 7 октября 2021
Привет!
Сезон 1 / Серия 2 7 октября 2021
Похороны викингов
Сезон 1 / Серия 3 14 октября 2021
Званый ужин
Сезон 1 / Серия 4 21 октября 2021
Хэллоуин
Сезон 1 / Серия 5 28 октября 2021
Жена Пита
Сезон 1 / Серия 6 4 ноября 2021
Статья о цветах
Сезон 1 / Серия 7 11 ноября 2021
D&D
Сезон 1 / Серия 8 18 ноября 2021
Поклонник Альберты
Сезон 1 / Серия 9 2 декабря 2021
Одержимость
Сезон 1 / Серия 10 9 декабря 2021
Мама Сэм
Сезон 1 / Серия 11 6 января 2022
Сестра Джея
Сезон 1 / Серия 12 13 января 2022
Хранилище
Сезон 1 / Серия 13 20 января 2022
Писатель-призрак
Сезон 1 / Серия 14 24 февраля 2022
Торапический
Сезон 1 / Серия 15 3 марта 2022
Штаны Тревора
Сезон 1 / Серия 16 31 марта 2022
Девушка с чердака
Сезон 1 / Серия 17 14 апреля 2022
Фарнсби и Б
Сезон 1 / Серия 18 21 апреля 2022
О чем серия

В 1 сезоне 1 серии сериала «Призраки» главные герои решают превратить старое поместье, унаследованное ими, в отель типа B&B. По ходу дела они обнаруживают, что в поместье обитают самоуверенные души бывших жильцов, которые называют его своим домом.

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