В 1 сезоне 1 серии сериала «Призраки» главные герои решают превратить старое поместье, унаследованное ими, в отель типа B&B. По ходу дела они обнаруживают, что в поместье обитают самоуверенные души бывших жильцов, которые называют его своим домом.
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