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Призраки 3 сезон смотреть онлайн

Постер к 3-му сезону сериала Призраки
Киноафиша Сериалы Призраки Сезоны Сезон 3

Ghosts 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 15 февраля 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Призраки»

В 3 сезоне сериала «Призраки» молодая пара продолжает строить семейный бизнес, несмотря на козни многочисленных привидений, обитающих на их жилплощади. Особняк Вудстоун, доставшийся им по наследству, давно стал для Сэм и Джея настоящим домом, а призраки, годами скитающиеся в этих стенах, – почти что семьей. И все же неприятностей при таком соседстве оказывается не избежать, особенно когда ты держишь отель для туристов. То дегустация дорогого алкоголя в вестибюле проваливается из-за чьей-то шалости, то прислуга в ужасе увольняется в самый ответственный момент. Сэм и Джею нужен помощник, и они находят того, кто кажется им идеальным кандидатом.

Рейтинг сериала

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7.9 IMDb
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Список серий 3-го сезона сериала «Призраки» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сова The Owl
Сезон 3 Серия 1
15 февраля 2024
Мужчина твоей мечты Man of Your Dreams
Сезон 3 Серия 2
22 февраля 2024
Он видит мертвых людей He Sees Dead People
Сезон 3 Серия 3
29 февраля 2024
Хэллоуин 3: Гость, который не хотел уходить Halloween 3: The Guest Who Wouldn't Leave
Сезон 3 Серия 4
7 марта 2024
Молчаливый партнер The Silent Partner
Сезон 3 Серия 5
14 марта 2024
Кодекс братана The Bro Code
Сезон 3 Серия 6
4 апреля 2024
Полтергаст The Polterguest
Сезон 3 Серия 7
11 апреля 2024
Дырки - это плохо Holes Are Bad
Сезон 3 Серия 8
18 апреля 2024
Агент по путешествиям The Traveling Agent
Сезон 3 Серия 9
25 апреля 2024
Свадьба Исаака Isaac's Wedding
Сезон 3 Серия 10
2 мая 2024
График выхода всех сериалов
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