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Призраки 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Призраки
Киноафиша Сериалы Призраки Сезоны Сезон 1

Ghosts 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 октября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 18
Продолжительность сезона 9 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Призраки»

В 1 сезоне сериала «Призраки» Саманта и ее супруг Джей получают в наследство роскошный дом за городом, недалеко от Нью-Йорка. Особняк нуждается в ремонте, но семейная пара не хочет его продавать. Они решают устроить в этом месте семейную гостиницу. Как только муж с женой принимаются за ремонтные работы, с домом начинает твориться что-то неладное. Внезапно Саманта падает с лестницы. Ей едва удалось остаться в живых. Вернувшись из клиники, молодая женщина понимает, что она слышит какие-то голоса...

Рейтинг сериала

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7.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Призраки» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
7 октября 2021
Привет! Hello!
Сезон 1 Серия 2
7 октября 2021
Похороны викингов Viking Funeral
Сезон 1 Серия 3
14 октября 2021
Званый ужин Dinner Party
Сезон 1 Серия 4
21 октября 2021
Хэллоуин Halloween
Сезон 1 Серия 5
28 октября 2021
Жена Пита Pete's Wife
Сезон 1 Серия 6
4 ноября 2021
Статья о цветах Flower's Article
Сезон 1 Серия 7
11 ноября 2021
D&D
Сезон 1 Серия 8
18 ноября 2021
Поклонник Альберты Alberta's Fan
Сезон 1 Серия 9
2 декабря 2021
Одержимость Possession
Сезон 1 Серия 10
9 декабря 2021
Мама Сэм Sam's Mom
Сезон 1 Серия 11
6 января 2022
Сестра Джея Jay's Sister
Сезон 1 Серия 12
13 января 2022
Хранилище The Vault
Сезон 1 Серия 13
20 января 2022
Писатель-призрак Ghostwriter
Сезон 1 Серия 14
24 февраля 2022
Торапический Thorapy
Сезон 1 Серия 15
3 марта 2022
Штаны Тревора Trevor's Pants
Сезон 1 Серия 16
31 марта 2022
Девушка с чердака Attic Girl
Сезон 1 Серия 17
14 апреля 2022
Фарнсби и Б Farnsby & B
Сезон 1 Серия 18
21 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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