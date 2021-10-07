В 1 сезоне 4 серии сериала «Призраки» главные герои приглашают любопытных соседей Генри и Маргарет на званый обед, чтобы договориться с ними о важном деле. По ходу дела призраки отчаянно хотят, чтобы их включили в список будущих гостей отеля...
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