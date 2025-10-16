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Призраки 2021 - 2025, 5 сезон
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ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
Киноафиша
Сериалы
Призраки
Сезоны
Сезон 5
Ghosts
18+
Премьера сезона
16 октября 2025
Год выпуска
2025
Количество серий
1
Продолжительность сезона
30 минут
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Смотреть онлайн
ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
4
голоса
7.9
IMDb
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График выхода новых серий Призраки 5 сезона
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
TBA
Сезон 5
Серия 1
16 октября 2025
График выхода всех сериалов
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