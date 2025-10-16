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Призраки 2021 - 2025, 5 сезон

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Киноафиша Сериалы Призраки Сезоны Сезон 5

Ghosts 18+
Премьера сезона 16 октября 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 1
Продолжительность сезона 30 минут

Рейтинг сериала

0.0
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7.9 IMDb
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График выхода новых серий Призраки 5 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
TBA
Сезон 5 Серия 1
16 октября 2025
График выхода всех сериалов
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