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Призраки 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Призраки
Киноафиша Сериалы Призраки Сезоны Сезон 2

Ghosts 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 29 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 22
Продолжительность сезона 11 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Призраки»

Во 2 сезоне сериала «Призраки» Саманта и Джей продолжают уживаться под одной крышей с десятками жутковатых и милых привидений. После того как молодоженам достался в наследство фамильный особняк, населенный нежитью, проходит несколько лет. Саманта свыкается с новообретенной после комы способностью видеть призраков и общаться с ними. Более того, к ее дару и к их уникальному дому начинают проявлять повышенное внимание журналисты и сторонние зеваки. Пока по комнатам разгуливают средневековые рыцари, фашисты, британские колонизаторы и всадники без головы, Джею и Сэм приходится держать оборону снаружи дома.

Рейтинг сериала

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7.9 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Призраки» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Шпионы Spies
Сезон 2 Серия 1
29 сентября 2022
Подкаст Альберты Alberta's Podcast
Сезон 2 Серия 2
6 октября 2022
Друзья Джея Jay's Friends
Сезон 2 Серия 3
13 октября 2022
Древо The Tree
Сезон 2 Серия 4
20 октября 2022
Хэллоуин 2: Призрак прошлого Хетти Halloween 2: The Ghost of Hetty's Past
Сезон 2 Серия 5
27 октября 2022
Малыш Бьорн The Baby Bjorn
Сезон 2 Серия 6
3 ноября 2022
Немые смерти Dumb Deaths
Сезон 2 Серия 7
10 ноября 2022
Лицензия на алкоголь The Liquor License
Сезон 2 Серия 8
8 декабря 2022
Дух Рождества, часть первая The Christmas Spirit, Part One
Сезон 2 Серия 9
15 декабря 2022
Дух Рождества, часть вторая The Christmas Spirit, Part Two
Сезон 2 Серия 10
15 декабря 2022
Идеальный помощник The Perfect Assistant
Сезон 2 Серия 11
5 января 2023
Семейный бизнес The Family Business
Сезон 2 Серия 12
12 января 2023
Охотник за приведениями Ghost Hunter
Сезон 2 Серия 13
2 февраля 2023
Тело Тревора Trevor's Body
Сезон 2 Серия 14
9 февраля 2023
Дата, которую нужно помнить A Date to Remember
Сезон 2 Серия 15
16 февраля 2023
Книга Исаака Issac's Book
Сезон 2 Серия 16
2 марта 2023
Выходные из ада Weekend From Hell
Сезон 2 Серия 17
9 марта 2023
Потомок Альберты Alberta's Descendant
Сезон 2 Серия 18
30 марта 2023
Призрачный отец невесты Ghost Father of the Bride
Сезон 2 Серия 19
13 апреля 2023
Самая горячая пара Вудстоуна Woodstone's Hottest Couple
Сезон 2 Серия 20
27 апреля 2023
Самая горячая пара Вудстоуна Woodstone's Hottest Couple
Сезон 2 Серия 21
4 мая 2023
Детектив Whodunnit
Сезон 2 Серия 22
11 мая 2023
График выхода всех сериалов
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