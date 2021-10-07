В 1 сезоне 5 серии сериала «Призраки» городок отмечает Хэллоуин. Соседские подростки развлекаются вандализмом и готовятся традиционно наведаться в эту ночь в особняк. Но домашняя нечисть Саманты и Джея не дремлет.
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