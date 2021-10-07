В 1 сезоне 2 серии сериала «Призраки» Сэм думает, что она сумасшедшая, когда начинает видеть призраков поместья Вудстоун. По ходу дела она пытается игнорировать их, однако поведение Сэм лишний раз вынуждает призраков быть еще более реальными.
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