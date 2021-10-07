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Призраки 1 сезон 2 серия смотреть онлайн

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Все серии 1 сезона «Призраки»
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 7 октября 2021
Привет!
Сезон 1 / Серия 2 7 октября 2021
Похороны викингов
Сезон 1 / Серия 3 14 октября 2021
Званый ужин
Сезон 1 / Серия 4 21 октября 2021
Хэллоуин
Сезон 1 / Серия 5 28 октября 2021
Жена Пита
Сезон 1 / Серия 6 4 ноября 2021
Статья о цветах
Сезон 1 / Серия 7 11 ноября 2021
D&D
Сезон 1 / Серия 8 18 ноября 2021
Поклонник Альберты
Сезон 1 / Серия 9 2 декабря 2021
Одержимость
Сезон 1 / Серия 10 9 декабря 2021
Мама Сэм
Сезон 1 / Серия 11 6 января 2022
Сестра Джея
Сезон 1 / Серия 12 13 января 2022
Хранилище
Сезон 1 / Серия 13 20 января 2022
Писатель-призрак
Сезон 1 / Серия 14 24 февраля 2022
Торапический
Сезон 1 / Серия 15 3 марта 2022
Штаны Тревора
Сезон 1 / Серия 16 31 марта 2022
Девушка с чердака
Сезон 1 / Серия 17 14 апреля 2022
Фарнсби и Б
Сезон 1 / Серия 18 21 апреля 2022
О чем серия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Призраки» Сэм думает, что она сумасшедшая, когда начинает видеть призраков поместья Вудстоун. По ходу дела она пытается игнорировать их, однако поведение Сэм лишний раз вынуждает призраков быть еще более реальными.

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