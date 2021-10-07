В 1 сезоне 8 серии сериала «Один из нас лжет» самый большой секрет раскрывается, когда главным героям удается вычислить личность убийцы Саймона. Как ни странно, происходит это в ночь на Хэллоуин, когда духи умерших выходят из собственных могил...