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Один из нас лжет 2021 - 2022 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Один из нас лжет
Киноафиша Сериалы Один из нас лжет Сезоны Сезон 1

One of Us Is Lying
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 октября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Один из нас лжет»

В 1 сезоне сериала «Один из нас лжет» сюжет фокусируется на группе подростков, которые вынужденно остаются после уроков, чтобы отбыть наказание за нарушение школьных правил. Главные герои — это набор стандартных архетипов старшеклассников, среди них есть и отличник, и красавчик, и спортсмен, и аутсайдер. По ходу развития событий одного из ребят находят убитым. Подозрение полиции логичным образом падает на тех, кто находился с ним рядом в последние часы. Но кто из главных героев является настоящим преступником?

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Один из нас лжет» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
7 октября 2021
Один из нас скорбит One of Us Is Grieving
Сезон 1 Серия 2
7 октября 2021
Один из нас не похож на других One of Us Is Not Like the Others
Сезон 1 Серия 3
7 октября 2021
Один из нас знаменит One of Us Is Famous
Сезон 1 Серия 4
14 октября 2021
Один из нас ломается One of Us Is Cracking
Сезон 1 Серия 5
14 октября 2021
Один из нас танцует! One of Us Is Dancing!
Сезон 1 Серия 6
14 октября 2021
Один из нас не сдается One of Us Is Not Giving Up
Сезон 1 Серия 7
21 октября 2021
Один из нас мертв One of Us Is Dead
Сезон 1 Серия 8
21 октября 2021
График выхода всех сериалов
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