В 1 сезоне 2 серии сериала «Один из нас лжет» «четверка из Бэйвью» отправляется вслед за Саймоном и становится официальными подозреваемыми в его убийстве. Адди делает все, что в ее силах, чтобы помешать Джейку раскрыть ее секрет.