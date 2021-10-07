В 1 сезоне 7 серии сериала «Один из нас лжет» главные герои работают на опережение, пытаясь раскрыть правду об убийстве Саймона и реабилитировать одного из своих, пока не стало слишком поздно. Никто не знает, чем закончится эта гонка со временем.