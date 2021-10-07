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Киноафиша Сериалы Один из нас лжет
Один из нас лжет (2021 - …) One of Us Is Lying
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Peacock
Продолжительность 12 часов 0 минут
О чем сериал

«Один из нас лжет» — американский сериал, в основу которого лег одноименный американский бестселлер, написанный Карен МакМанус. Сюжет шоу разворачивается в обычной провинциальной старшей школе. Группа подростков остается после урока, чтобы отбыть наказание за ненадлежащее поведение в стенах учебного заведения. По ходу развития событий один из учеников погибает при весьма загадочных обстоятельствах. В итоге все оставшиеся в живых ребята оказываются под подозрением полиции. Но кто же в действительности является виновником этого шокирующего преступления?

Один из нас лжет - трейлер
Один из нас лжет
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джессика МакЛеод
Джессика МакЛеод Janae
Марк МакКенна
Марк МакКенна Simon
Сара Томпсон
Сара Томпсон
Мелисса Коллазо
Мелисса Коллазо Maeve
Барретт Карнахан
Барретт Карнахан Jake
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 2-го сезона сериала «Один из нас лжет»
Simon Says Game On
Сезон 2 Серия 1
20 октября 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Один из нас лжет - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 8 эпизодов
 
Сезон 2 / Season 2
2022, 4 эпизода
 
Новости о сериале
Сериал «Один из нас лжет» продлен на второй сезон
Сериал «Один из нас лжет» продлен на второй сезон
Слушать саундтрек сериала Один из нас лжет
Кадры из сериала
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