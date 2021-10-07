«Один из нас лжет» — американский сериал, в основу которого лег одноименный американский бестселлер, написанный Карен МакМанус. Сюжет шоу разворачивается в обычной провинциальной старшей школе. Группа подростков остается после урока, чтобы отбыть наказание за ненадлежащее поведение в стенах учебного заведения. По ходу развития событий один из учеников погибает при весьма загадочных обстоятельствах. В итоге все оставшиеся в живых ребята оказываются под подозрением полиции. Но кто же в действительности является виновником этого шокирующего преступления?