|Название
|Исполнитель / Композитор
|Время
|1
|I Never Break a Promise
|Ian Hultquist
|2:50
|2
|You Were There, Right?
|Ian Hultquist
|1:44
|3
|How’d You Get Detention?
|Ian Hultquist
|2:17
|4
|Sorry to Disappoint
|Ian Hultquist
|3:16
|5
|A Walking Burn Book
|Ian Hultquist
|1:28
|6
|91Mph
|Ian Hultquist
|2:49
|7
|Ride to the Cliffs
|Ian Hultquist
|1:42
|8
|Splish Splash City
|Ian Hultquist
|3:34
|9
|One More Felony Between Friends
|Ian Hultquist
|1:20
|10
|Four Years
|Ian Hultquist
|3:25
|11
|I’m Not Worth It
|Ian Hultquist
|1:09
|12
|What You’ve Done to Us
|Ian Hultquist
|3:43
|13
|See You on the Other Side
|Ian Hultquist
|1:59
|14
|Simon Says 2.0
|Ian Hultquist
|1:03