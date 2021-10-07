В 1 сезоне 5 серии сериала «Один из нас лжет» полиция оказывает давление на подозреваемых, пытаясь добиться признания. Утечка улик ставит Бронуин в центр внимания. Тем временем Адди начинает подозревать одного из своих друзей в самом худшем…