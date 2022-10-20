Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Один из нас лжет 2021 - 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Один из нас лжет
Киноафиша Сериалы Один из нас лжет Сезоны Сезон 2

One of Us Is Lying
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 20 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Один из нас лжет»

Во 2 сезоне сериала «Один из нас лжет» история о заключенных продолжается. Пятеро незнакомцев практически в одно и то же время оказались за решеткой, и только четверо вышли оттуда живыми. Все под подозрением, и у каждого есть что скрывать. Напомним, в финале предыдущего сезона «четверка из Бэйвью» спешит раскрыть правду об убийстве Саймона и оправдать одного из своих, пока не стало слишком поздно. Самый большой секрет раскрывается, когда клуб убийц выясняет личность убийцы Саймона. Это происходит в ночь на Хеллоуин. В новом сезоне герои продолжат свой путь, полный таинственных загадок и опасностей.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.9 IMDb
Написать отзыв
Список серий 2-го сезона сериала «Один из нас лжет» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Саймон говорит, что игра началась Simon Says Game On
Сезон 2 Серия 1
20 октября 2022
Саймон говорит тик-так Simon Says Tick Tock
Сезон 2 Серия 2
20 октября 2022
Саймон говорит, давайте переходить на личности Simon Says Let's Get Personal
Сезон 2 Серия 3
20 октября 2022
Саймон говорит, попался! Simon Says Gotcha!
Сезон 2 Серия 4
20 октября 2022
Саймон говорит хо-хо-хо! Simon Says Ho Ho Ho
Сезон 2 Серия 5
20 октября 2022
Саймон говорит, что вам лучше молиться Simon Says You Better Pray
Сезон 2 Серия 6
20 октября 2022
Саймон говорит тайм-аут Simon Says Time Out
Сезон 2 Серия 7
20 октября 2022
Саймон говорит, что игра окончена Simon Says Game Over
Сезон 2 Серия 8
20 октября 2022
График выхода всех сериалов
Флоре помогут не сыновья, а байкер-брюнет: во 2 сезоне «Детей перемен» появится звезда сериала «Король и шут»
Прощаться с «Уэнсдэй» не придется: Netflix продлил хит на третий сезон еще до премьеры второго
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
До 91.4 млн просмотров: топ-3 зарубежных фильма, которые были хитами в СССР — это не «Танцор диско» или «Зита и Гита»
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
«Оппенгеймер из мира Marvel»: критик рассказал, чего ждать от «Фантастической четверки», и заслужила ли она 88% «свежести»
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Россияне выбрали 5 самых смешных фильмов в истории: в списке нет ни одной картины Гайдая — зато очень много пошлости
«Я был в шоке»: боссы DC хотят вернуть Кавилла в свою киновселенную, но далеко не Суперменом — актеру уже нашли идеальную роль
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше