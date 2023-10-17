Меню
Марк Грейсон противостоит новым угрозам в трейлере второго сезона «Непобедимого»
В свежих сериях главного героя ожидает встреча с опасностями мультивселенского масштаба.
Написать
17 октября 2023 16:45
Второй сезон «Неуязвимого» от создателей «Пацанов» обрел дату премьеры
Озвучка третьего сезона уже завершена.
Написать
24 июля 2023 14:00
Второй сезон мультсериала «Непобедимый» выйдет в конце года
Создатели выпустили ролик, в котором высмеяли свою нерасторопность.
Написать
23 января 2023 13:07
Только для тех, у кого крепкие нервы: 9 крышесносных сериалов, похожих на «Пацаны»
Третий сезон сериала «Пацаны» в самом разгаре, и Киноафиша предлагает вспомнить другие дерзкие шоу, смотрящие на супергероев с необычной точки зрения.
Написать
14 июня 2022 13:38
7 главных сериальных новинок в марте 2021
В нашей подборке вы узнаете о главных сериалах первого месяца весны — от просто любопытного шоу до ожидаемого нового проекта Marvel.
Написать
1 марта 2021 23:03
