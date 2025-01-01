Меню
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Непобедимый, список сезонов
Invincible
16+
Год выпуска
2021
Страна
США
Эпизод длится
60 минут
Стрим-сервис
Amazon Prime Video
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
3
голоса
8.7
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Непобедимый»
Сезон 1 / Season 1
8 эпизодов
26 марта 2021 - 30 апреля 2021
Сезон 2 / Season 2
8 эпизодов
3 ноября 2023 - 4 апреля 2024
Сезон 3 / Season 3
8 эпизодов
6 февраля 2025 - 13 марта 2025
Сезон 4 / Season 4
TBA
Сезон 5
TBA
