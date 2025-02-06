Меню
Непобедимый 2021, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Непобедимый
Invincible 16+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 6 февраля 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Непобедимый»

В 3-м сезоне сериала «Непобедимый» продолжается история о школьнике по имени Марк Грэйсон, отец которого, Норман, является самым великим супергероем на планете по кличке Омни-мэн. В свои 17 лет Марк выяснил, что дар отца достался ему по наследству, ведь Норман тоже является потомком расы Вильтрумитов — первооткрывателей галактики, которые приехали с просветительскими целями. Напомним, в предыдущих сезонах Марк присоединился к Уильяму и Эмбер во время посещения кампуса Университета северной части штата, надеясь открыть для себя новое будущее. Дебби пришлось столкнуться с тревожным открытием.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 3 голоса
8.7 IMDb
Список серий сериала Непобедимый График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Ты не смеешься сейчас You're Not Laughing Now
Сезон 3 Серия 1
6 февраля 2025
Сделка с дьяволом A Deal with the Devil
Сезон 3 Серия 2
6 февраля 2025
Вы ведь хотите настоящий костюм? You Want a Real Costume, Right?
Сезон 3 Серия 3
6 февраля 2025
Ты был моим героем You Were My Hero
Сезон 3 Серия 4
13 февраля 2025
Это должно было быть легко This Was Supposed to Be Easy
Сезон 3 Серия 5
20 февраля 2025
Все, что я могу сказать, это то, что я сожалею All I Can Say Is I'm Sorry
Сезон 3 Серия 6
27 февраля 2025
Что я натворил? What Have I Done?
Сезон 3 Серия 7
6 марта 2025
Я думал, ты никогда не замолчишь I Thought You'd Never Shut Up
Сезон 3 Серия 8
13 марта 2025
