В 3-м сезоне сериала «Непобедимый» продолжается история о школьнике по имени Марк Грэйсон, отец которого, Норман, является самым великим супергероем на планете по кличке Омни-мэн. В свои 17 лет Марк выяснил, что дар отца достался ему по наследству, ведь Норман тоже является потомком расы Вильтрумитов — первооткрывателей галактики, которые приехали с просветительскими целями. Напомним, в предыдущих сезонах Марк присоединился к Уильяму и Эмбер во время посещения кампуса Университета северной части штата, надеясь открыть для себя новое будущее. Дебби пришлось столкнуться с тревожным открытием.