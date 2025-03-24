Меню
Сериалы
Непобедимый
Статьи
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Статьи о сериале «Непобедимый»
Вся информация о сериале
Субтильный Марк, брутальный Омни-мэн: ИИ показал, как может выглядеть фильм «Неуязвимый»
Пока без Зендеи, а значит поклонники в целом довольны.
Написать
24 марта 2025 16:40
Сюжетная бомба замедленного действия: объясняем сцену после титров финала 3 сезона «Неуязвимого»
Марка Грейсона ждет «привет из прошлого».
Написать
24 марта 2025 11:21
Самый сильный вилтрумит и демоны из преисподней: что будет в четвертом сезоне «Неуязвимого», бескомпромиссного мульта Amazon
Проект не придется ждать несколько лет, как это было со 2 сезоном.
Написать
22 марта 2025 07:29
Ева наконец-то получает по заслугам: финал 3 сезона «Неуязвимого» исправил серьезнейший «косяк» оригинального комикса
А ведь казалось до последнего, что ее сольют и здесь.
10 комментариев
20 марта 2025 07:00
Кто сильнее, Неуязвимый или Омнимен? В равном бою у подростка нет шансов, но это только пока
Перефразируя известный мем: их финальная битва будет легендарной.
2 комментария
18 марта 2025 08:56
Даже с финалом на 9,8 из 10 «Неуязвимый» не побил уникальный рекорд этого аниме: да и «Во все тяжкие» не смогли
Сложно представить тайтл, который сможет побить такое достижение.
6 комментариев
16 марта 2025 20:59
