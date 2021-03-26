В 1 сезоне сериала «Непобедимый» сюжет фокусируется на семнадцатилетнем парне по имени Марк Грэйсон. Он живет совершенно обычной и даже немного скучной жизнью, не подозревая о том, что впереди его ждет множество потрясающих событий. Совершенно случайно главный герой узнает о том, что его настоящий отец является одним из самых могущественных супергероев на всем белом свете. По всей видимости, Марку перешли его необычайные способности. Но как с ними совладать? Подростку придется самостоятельно изучить свои особенности, чтобы впоследствии научиться использовать их во благо и для защиты других людей.