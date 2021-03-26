Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Непобедимый 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Непобедимый
Киноафиша Сериалы Непобедимый Сезоны Сезон 1

Invincible 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 марта 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Непобедимый»

В 1 сезоне сериала «Непобедимый» сюжет фокусируется на семнадцатилетнем парне по имени Марк Грэйсон. Он живет совершенно обычной и даже немного скучной жизнью, не подозревая о том, что впереди его ждет множество потрясающих событий. Совершенно случайно главный герой узнает о том, что его настоящий отец является одним из самых могущественных супергероев на всем белом свете. По всей видимости, Марку перешли его необычайные способности. Но как с ними совладать? Подростку придется самостоятельно изучить свои особенности, чтобы впоследствии научиться использовать их во благо и для защиты других людей.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 3 голоса
8.7 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Непобедимый График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Как раз вовремя It's About Time
Сезон 1 Серия 1
26 марта 2021
Будь что будет Here Goes Nothing
Сезон 1 Серия 2
26 марта 2021
И кто тут уродливы? Who You Calling Ugly?
Сезон 1 Серия 3
26 марта 2021
Нил Армстронг, завидуй дальше Neil Armstrong, Eat Your Heart Out
Сезон 1 Серия 4
2 апреля 2021
А это было больно That Actually Hurt
Сезон 1 Серия 5
9 апреля 2021
Выглядишь как-то не живо You Look Kinda Dead
Сезон 1 Серия 6
16 апреля 2021
Нужно поговорить We Need to Talk
Сезон 1 Серия 7
23 апреля 2021
Моя настоящая родина Where I Really Come From
Сезон 1 Серия 8
30 апреля 2021
График выхода всех сериалов
Всего одна сцена из «Властелина колец» подтверждает, что Леголас был лучшим бойцом: Арагорн по сравнению с ним просто слабак
4 сезон стартует уже в этом августе: готовьтесь к возвращению «Филина», о котором будут говорить все в 2025 году
Снимать начнут уже в ноябре 2025 года: собрали все, что известно о 3 сезоне «Уэнсдей» от Netflix
«Дом дракона» — издевка на фоне этого приквела «Игры престолов»: в игре про Вестерос был лучший сюжетный поворот
Где-то между 16 и 80: а вы знаете, сколько лет персонажам «Дандадана» — прямо не говорят, но догадаться можно
Эти проекты едва не погубили Disney — но многим они нравятся: таких кассовых провалов еще не было
Пройдут только те, кто цитирует фильм без запинки: сложный тест на знание «Любовь и голуби»
Война, которую детям так и не показали: главной странности мульта «Ну, погоди!» есть лишь одно объяснение — и оно пугает до мурашек
Звезду «Места встречи» после выхода сериала отыскали реальные бандиты: московский авторитет передал артисту всего 5 слов (и черный ящик)
«Запретное, священное»: у реального Сулеймана было целых 3 гарема, из них женский лишь один — в другом держали юных мальчиков
«Не было откровением»: Сухоруков пытается забыть «Брат 2» — роль, которой гордиться не получается, и вот почему
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше