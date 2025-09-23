Меню
Истребитель демонов
Статьи
О сериале
Сезоны
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Вся информация о сериале
$555 млн по миру: новый «Истребитель демонов» установил исторический рекорд — догадаетесь, что за тайтл был на верхушке ранее?
Свежее аниме вскоре стало самым кассовым, и первенство оно отобрало вовсе не у «Атаки титанов».
Написать
23 сентября 2025 17:09
В «Истребителе демонов» повторили роковую ошибку многих аниме: проект заклеймили, хотя все было логично
Только настоящие фанаты поймут, что это поступок в духе главного героя.
1 комментарий
20 сентября 2025 16:11
В «Истребителе демонов» так и не показали смерть Тандзиро, хотя он умер… целых два раза: просто не все поняли
Да, объясняем нюансы первоисточника. Потому что можем.
Написать
16 сентября 2025 11:50
Последний бой и неожиданный эпилог: финал «Истребителя демонов» не для слабонервных — вот чем все закончится
Здесь много спойлеров.
Написать
16 сентября 2025 11:21
Сколько лет Танджиро в 4-м сезоне «Истребителя демонов»? За все время возраст не поменялся — вот когда герой повзрослеет
Разбираемся, какие временные отрезки были в каждом из сезонов.
Написать
16 сентября 2025 10:23
Зеницу против Танджиро: кто сильнее в «Истребителе демонов» — итог не понравится фанатам «блондинчика»
Аниме уже превзошло «Аватар» по скорости сборов.
Написать
15 сентября 2025 21:01
«Ужасные акты»: у «Истребителя демонов» в Японии были большие проблемы — чуть не запретили из-за 3 спорных моментов
Проект вышел вопреки всем нападкам, и стал хитом.
Написать
15 сентября 2025 15:42
«Поднятие уровня» больше не икона аниме: экранизация самой банальной манги показала лучший старт в Японии и 95% свежести
Фанаты визжат, критики в экстазе, билеты раскупаются.
25 комментариев
12 сентября 2025 14:14
«Чую, как бомбят фанаты "Клинка"»: 10 аниме, увеличивших продажи манги до 408 тысяч — №1 оказался ромком с рейтингом 8.8
Тайтл называют «шедевром» и говорят, что он «лечит душу».
Написать
22 августа 2025 10:52
«Истребитель демонов: Бесконечная крепость» побил все мыслимые и немыслимые рекорды в Японии — теперь на очереди Россия
До премьеры тайтла остались считанные недели.
Написать
24 июля 2025 12:19
Представьте, что сюжет «Властелина колец» уместили бы в 1 фильм: «Истребитель демонов: Бесконечный замок» близок к провалу
Спешка и желание показать все и сразу убивает даже великие истории.
Написать
1 июля 2025 11:50
Главную проблему аниме «Истребитель демонов» не смогли исправить за 4 сезона — и дальше будет только хуже
Вдох-выдох — но играют герои тайтла вовсе не в любимых.
Написать
12 мая 2025 13:46
Анимешники сравнили «Поднятие уровня» и «Истребителя демонов»: тайтл про Сон Чжин-Ву куда хуже минимум в одном
Авторы проектов по-разному реализовали один и тот же важный троп.
2 комментария
20 апреля 2025 23:55
«Слизали сюжет точь-в-точь, но это не помогло»: «Поднятию уровня» не светит успех «Истребителя демонов» — и все из-за Джин-Ву
Западные зрители вынесли печальный приговор модному power fantasy.
1 комментарий
5 апреля 2025 07:58
«Игра престолов» по-азиатски и средневековая Польша: 5 аниме, которые стали хитами, хотя от них никто ничего не ждал
Тайтлы «выстрелили» почти сразу, хоть ничего и не предвещало.
Написать
25 марта 2025 19:34
