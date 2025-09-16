Сколько лет Танджиро в 4-м сезоне «Истребителя демонов»? За все время возраст не поменялся — вот когда герой повзрослеет

Аниме «Клинок, рассекающий демонов» («Истребитель демонов») продолжает бить рекорды по всему миру. Недавно в США вышел новый фильм франшизы, и он мгновенно возглавил прокат.
Этот успех привлёк к тайтлу ещё больше внимания, и зрители активно интересуются деталями вселенной и судьбой главного героя — доброго и отважного Танджиро Камадо.
Один из популярных вопросов: сколько же ему лет в разных сезонах аниме?
Сколько лет Танджиро в 1-м сезоне аниме «Клинок, рассекающий демонов»
Тандзиро родился 14 июля. В самом начале истории, когда его семья трагически погибает, а сестра Незуко превращается в демона, ему всего 13 лет.
Сколько лет Танджиро в 3-м и 4-м сезоне аниме «Клинок, рассекающий демонов»
Когда герой заканчивает тренировки с Сабито и Макомо, то становится старше — ему уже 15 лет. Именно в этом возрасте он проходит большую часть своего пути, сражаясь с демонами и становясь сильнее.
Чтобы было проще соотнести сезоны аниме и главы манги с возрастом героя, вот краткая сводка:
|Сезон / Фильм
|Главы манги
|Возраст Танджиро
|1 сезон
|1–54
|13–15 лет
|Фильм «Поезд "Бесконечный"»
|54–66
|15 лет
|2 сезон
|67–97
|15 лет
|3 сезон
|98–127
|15 лет
|4 сезон
|128–139
|15 лет
Таким образом, в текущем четвёртом сезоне аниме Танджиро по-прежнему 15 лет. Его 16-летие наступает уже в финале истории, в главе 204 (всего их 205), которая ещё не была адаптирована в аниме.
