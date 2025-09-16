Меню
Киноафиша Статьи Сколько лет Танджиро в 4-м сезоне «Истребителя демонов»? За все время возраст не поменялся — вот когда герой повзрослеет

16 сентября 2025 10:23
Разбираемся, какие временные отрезки были в каждом из сезонов.

Аниме «Клинок, рассекающий демонов» («Истребитель демонов») продолжает бить рекорды по всему миру. Недавно в США вышел новый фильм франшизы, и он мгновенно возглавил прокат.

Этот успех привлёк к тайтлу ещё больше внимания, и зрители активно интересуются деталями вселенной и судьбой главного героя — доброго и отважного Танджиро Камадо.

Один из популярных вопросов: сколько же ему лет в разных сезонах аниме?

Сколько лет Танджиро в 1-м сезоне аниме «Клинок, рассекающий демонов»

Тандзиро родился 14 июля. В самом начале истории, когда его семья трагически погибает, а сестра Незуко превращается в демона, ему всего 13 лет.

Сколько лет Танджиро в 3-м и 4-м сезоне аниме «Клинок, рассекающий демонов»

Когда герой заканчивает тренировки с Сабито и Макомо, то становится старше — ему уже 15 лет. Именно в этом возрасте он проходит большую часть своего пути, сражаясь с демонами и становясь сильнее.

Чтобы было проще соотнести сезоны аниме и главы манги с возрастом героя, вот краткая сводка:

Сезон / Фильм Главы манги Возраст Танджиро
1 сезон 1–54 13–15 лет
Фильм «Поезд "Бесконечный"» 54–66 15 лет
2 сезон 67–97 15 лет
3 сезон 98–127 15 лет
4 сезон 128–139 15 лет

Таким образом, в текущем четвёртом сезоне аниме Танджиро по-прежнему 15 лет. Его 16-летие наступает уже в финале истории, в главе 204 (всего их 205), которая ещё не была адаптирована в аниме.

Ранее мы писали: Что смотреть, если понравился «Клинок, рассекающий демонов»? Лучшие сёнэны последних лет

Фото: Кадр из аниме «Истребитель демонов»
