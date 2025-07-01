Представьте, что сюжет «Властелина колец» уместили бы в 1 фильм: «Истребитель демонов: Бесконечный замок» близок к провалу

Спешка и желание показать все и сразу убивает даже великие истории.

Когда выходит новый фильм по «Истребителю демонов», ожидания всегда запредельны. Ufotable давно доказали, что умеют рисовать не просто красиво — божественно.

Каждое движение катаны, каждая тень, каждый кадр — как гравюра, вырезанная на японской фреске. Но красота — не главное, когда у руля стоят люди, не отдающие отчета своим действия.

Потому что «Замок бесконечности» может стать самым зрелищным и одновременно самым разочаровывающим фильмом франшизы. Давайте разбираться, почему.

Я его слепила из того, что было

То, что фильм объединяет три мощнейших битвы финальной арки манги — не шутка и не слух. В трейлере мы уже увидели: Тандзиро с Гию сражаются с Аказой, Синобу вступает в бой с Домой, Зеницу противостоит Кайгаку.

Три разные арки, три эпичные битвы, три отдельные трагедии — и всё это в одном фильме. На бумаге это выглядит эпично. В реальности — ваш мозг устанет. Для примера представьте, что сюжет трилогии «Властелина колец» уместили бы в один фильм или «Игру престолов» сократили до пары сезонов. Так и здесь.

Сделали ставку на зрелищность

Ufotable, судя по всему, идут по тому же пути, что и авторы манга: хотят показать события быстро, да так, чтобы зритель не продохнул. Но манга уже показала, насколько хрупок баланс.

Финальная арка комикса критиковалась за темп — сражения сливались в одном, читатели попросту не успевали осознать масштаб происходящего. Битва за битвой, герои умирали, а фаны даже не могли пустить слезу.

А ведь это были моменты, к которым история шла десятками глав. Неужели экранизация повторит ту же ошибку? Судя по всему, именно так.

Каждому бою в «Истребител демонов» всегда предшествовало что-то большее, чем просто встреча лицом к лицу. Это была внутренняя подготовка, прошлое героя, мотивация демона. Вспомните Рэнгоку и Аказу — полфильма строилось на тишине между диалогами. Вспомните Танго с Тэнгеном и Гютаро — сколько там было такта, какие были паузы.

В «Замке бесконечности» такого не ждите: это будет жесточайшая кровавая бойня, от которой устанут глаза. Смерти не тронут, победы не обрадуют. Финал не запомнится. А ведь «Убийца демонов» — это история о боли, о прощении, о выборе.

Главную проблему аниме «Истребитель демонов» не смогли исправить за 4 сезона — и дальше будет только хуже.