В «Истребителе демонов» так и не показали смерть Тандзиро, хотя он умер… целых два раза: просто не все поняли

Да, объясняем нюансы первоисточника. Потому что можем.

Вопрос о том, когда и как умер Тандзиро Камадо из «Истребителя демонов», давно мучает фанатов. Манга оставила этот момент за кадром: в эпилоге мы видим лишь его потомков в современном мире, но подробностей о финальных годах героя нет. Поэтому на Reddit возникла целая дискуссия, и поклонники пришли к неожиданному выводу — Тандзиро умер дважды.

Первая смерть — техническая

Тандзиро получил метку истребителя демонов, а вместе с ней и «проклятие 25 лет». Согласно устоявшемуся мифу, любой, кто активировал метку, не доживал до зрелости.

Когда герой стал Демоном Королём по воле Музана, его человеческая жизнь фактически закончилась: это и есть его первая, «техническая» смерть. Он перестал быть человеком, а значит, условия проклятия должны были сработать.

Вторая смерть — физическая

После победы над Музаном Тандзиро всё-таки вернулся к человеческой форме. Но момент его демонической трансформации, по мнению фанатов, отменил действие проклятия: тело прошло через «сброс», и метка перестала отнимать жизненную энергию.

В результате Тандзиро смог прожить долгую жизнь. Некоторые комментаторы уверены, что он умер естественной смертью — от болезни или старости, как его отец.

Итоги

Фанаты подчеркивают: смерть Тандзиро — это не трагедия, а доказательство, что он вырвался из цикла жертвенности, в котором находились почти все истребители демонов.

Его техническая смерть завершила эпоху проклятия, а физическая — стала финальной точкой в истории человека, который победил тьму и получил шанс на нормальную жизнь.

Так теория о «двух смертях» примиряет противоречия канона и даёт героям — и их поклонникам — ощущение завершённости.

Ранее мы писали: 112,1 млн рублей за уикенд: эта драма лидирует в российском прокате — но до «Истребителя демонов» ей как до Луны, а рейтинг и вовсе 6.2