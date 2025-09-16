Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи В «Истребителе демонов» так и не показали смерть Тандзиро, хотя он умер… целых два раза: просто не все поняли

В «Истребителе демонов» так и не показали смерть Тандзиро, хотя он умер… целых два раза: просто не все поняли

16 сентября 2025 11:50
В «Истребителе демонов» так и не показали смерть Тандзиро, хотя он умер… целых два раза: просто не все поняли

Да, объясняем нюансы первоисточника. Потому что можем.

Вопрос о том, когда и как умер Тандзиро Камадо из «Истребителя демонов», давно мучает фанатов. Манга оставила этот момент за кадром: в эпилоге мы видим лишь его потомков в современном мире, но подробностей о финальных годах героя нет. Поэтому на Reddit возникла целая дискуссия, и поклонники пришли к неожиданному выводу — Тандзиро умер дважды.

Первая смерть — техническая

Тандзиро получил метку истребителя демонов, а вместе с ней и «проклятие 25 лет». Согласно устоявшемуся мифу, любой, кто активировал метку, не доживал до зрелости.

Когда герой стал Демоном Королём по воле Музана, его человеческая жизнь фактически закончилась: это и есть его первая, «техническая» смерть. Он перестал быть человеком, а значит, условия проклятия должны были сработать.

В «Истребителе демонов» так и не показали смерть Тандзиро, хотя он умер… целых два раза: просто не все поняли

Вторая смерть — физическая

После победы над Музаном Тандзиро всё-таки вернулся к человеческой форме. Но момент его демонической трансформации, по мнению фанатов, отменил действие проклятия: тело прошло через «сброс», и метка перестала отнимать жизненную энергию.

В результате Тандзиро смог прожить долгую жизнь. Некоторые комментаторы уверены, что он умер естественной смертью — от болезни или старости, как его отец.

Итоги

Фанаты подчеркивают: смерть Тандзиро — это не трагедия, а доказательство, что он вырвался из цикла жертвенности, в котором находились почти все истребители демонов.

В «Истребителе демонов» так и не показали смерть Тандзиро, хотя он умер… целых два раза: просто не все поняли

Его техническая смерть завершила эпоху проклятия, а физическая — стала финальной точкой в истории человека, который победил тьму и получил шанс на нормальную жизнь.

Так теория о «двух смертях» примиряет противоречия канона и даёт героям — и их поклонникам — ощущение завершённости.

Ранее мы писали: 112,1 млн рублей за уикенд: эта драма лидирует в российском прокате — но до «Истребителя демонов» ей как до Луны, а рейтинг и вовсе 6.2

Фото: Кадр из аниме «Истребитель демонов»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Фанаты, общий сбор: первые два сезона «Поднятия уровня» были идеальными, но третий изменит все Фанаты, общий сбор: первые два сезона «Поднятия уровня» были идеальными, но третий изменит все Читать дальше 16 сентября 2025
Сколько лет Танджиро в 4-м сезоне «Истребителя демонов»? За все время возраст не поменялся — вот когда герой повзрослеет Сколько лет Танджиро в 4-м сезоне «Истребителя демонов»? За все время возраст не поменялся — вот когда герой повзрослеет Читать дальше 16 сентября 2025
Зеницу против Танджиро: кто сильнее в «Истребителе демонов» — итог не понравится фанатам «блондинчика» Зеницу против Танджиро: кто сильнее в «Истребителе демонов» — итог не понравится фанатам «блондинчика» Читать дальше 15 сентября 2025
Хмельные девахи вместо топора и плахи: почему Джейме не казнили после убийства Безумного короля — в «Игре престолов» прояснить «забили» Хмельные девахи вместо топора и плахи: почему Джейме не казнили после убийства Безумного короля — в «Игре престолов» прояснить «забили» Читать дальше 17 сентября 2025
«Поднятие уровня» круче «Блича» и «Алхимика», но в рейтинг не попадает: свежайший топ-20 популярных аниме от IMDb оказался с подвохом «Поднятие уровня» круче «Блича» и «Алхимика», но в рейтинг не попадает: свежайший топ-20 популярных аниме от IMDb оказался с подвохом Читать дальше 16 сентября 2025
Последний бой и неожиданный эпилог: финал «Истребителя демонов» не для слабонервных — вот чем все закончится Последний бой и неожиданный эпилог: финал «Истребителя демонов» не для слабонервных — вот чем все закончится Читать дальше 16 сентября 2025
«Ужасные акты»: у «Истребителя демонов» в Японии были большие проблемы — чуть не запретили из-за 3 спорных моментов «Ужасные акты»: у «Истребителя демонов» в Японии были большие проблемы — чуть не запретили из-за 3 спорных моментов Читать дальше 15 сентября 2025
«Превращается в фиаско»: «Поднятие уровня» повторило роковую ошибку «Атаки титанов» — проект не спасут даже лучшие режиссеры «Превращается в фиаско»: «Поднятие уровня» повторило роковую ошибку «Атаки титанов» — проект не спасут даже лучшие режиссеры Читать дальше 14 сентября 2025
Создатели «Поднятие уровня в одиночку» окончательно «забили» на 3 сезон, но это даже к лучшему: зато Сон Джин Ву теперь — миллиардер Создатели «Поднятие уровня в одиночку» окончательно «забили» на 3 сезон, но это даже к лучшему: зато Сон Джин Ву теперь — миллиардер Читать дальше 14 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше