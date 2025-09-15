«Ужасные акты»: у «Истребителя демонов» в Японии были большие проблемы — чуть не запретили из-за 3 спорных моментов

Проект вышел вопреки всем нападкам, и стал хитом.

Да, новая полнометражка по «Истребителю демонов» завоевывает прокат — почти 400 миллионов долларов за месяц (большая часть из них собрана в Японии), рекордные 70 миллионов в США за уик-энд.

Но чем громче хайп, тем отчетливее вспоминается скелет в шкафу франшизы. Потому что «Клинок, рассекающий демонов» могли легко запретить, ведь его главные проблемы обсуждали даже на японском ТВ.

Сексуализация героинь

На Западе давно бьют тревогу. Незуко, которая за пару серий из «милой девочки в коробке» превращается во взрослую женщину с грудью пятого размера, вызвала бурю хейта.

Активисты обвиняли авторов в эксплуатации и откровенных нарядах героинь, призывали к «отмене». Ответственные за аниме ответили коротко:

«Это часть сюжета, не путайте аниме с реальностью». Студию Ufotable такая критика вообще не задела — они продолжили рисовать то, что хотят.

Главный обман — техники дыхания

Но куда серьезнее другой момент, который добил часть фанбазы. Секретное оружие мечников — легендарные дыхательные техники — оказалось лишь визуализацией. Красивые вспышки воды, огня или тумана существуют только в головах героев. На деле это просто боевые стойки.

Если эффекты «ненастоящие», то зачем вся эта показуха? Как Даки получила ожог от несуществующего пламени? Как туман Муичиро ослепил демона, если это был лишь образ? Вопросов к логике мира много, ответов, как обычно, не поступает.

Кровь, мясо и жалобы

В Японии сериал ненавидят активисты — за избыточную жестокость. В прайм-тайм на ТВ идут сцены, где людей поедают, рвут на части и обливают кровью.

Вот какие фразы звучали на ток-шоу: «Слишком большое количество сцен кровопролития и жестокости», «Гротескное изображение людей, которых едят, которым отрывают конечности или которым применяют другие ужасные акты насилия».

Родители жалуются, BPO фиксирует обращения, но в итоге создатели отделались отписками: «контент добровольный, популярность всё оправдывает».

Фильмов будет больше

После успеха аниме Ufotable замахнулась на трилогию фильмов. Там будет ещё больше жестокости, обнажения и нелогичных техник. «Истребитель демонов» держится на визуальных эффектах.

Но за четыре сезона и кучу фильмов создатели так и не смогли закрыть главную дыру — баланс между визуалом и мироустройством. Впрочем, школьникам больше и не надо.

$33 000 000 за сутки: «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» установил рекорд, до которого «Атаке титанов» — как до Луны.