«Очень плохой рофл»: «Истребителя демонов» уверенно толкают к «Оскару» — реакция зрителей на новость даже интереснее самого тайтла

На волне обсуждения в очередной раз досталось и «Соло левелингу».

Не успел «Истребитель демонов» установить еще один мировой рекорд и вновь стать самым кассовым аниме, как на подходе оказался новый инфоповод. Он поднял целую волну разговоров.

Генеральный директор Crunchyroll в беседе с Hollywood Reporter заявил, что вышедшая недавно полнометражка «Бесконечная крепость» великолепна по всем фронтам — и в анимации, и по сюжету, и по общему качеству. По его мнению, фильм заслуживает «Оскара».

Если вы сейчас думаете, что каким бы прибыльным ни было аниме, замахнуться на «Оскар» — это слишком, спешим переубедить. Да, в истории были и номинанты, и победители: например, «Унесённые призраками» (2001) и «Мальчик и птица» (2023) получали награды.

А номинировались такие тайтлы, как «Ходячий замок» (2006), «Вверх по реке» (2008), «Путешествие Хироши и Кота» (2010), «Ветер крепчает» (2014), «Красная черепаха» (2017) и другие.

Удастся ли «Истребителю» заработать в своей франшизе ещё одно достижение? Пока неизвестно. Но Crunchyroll со своей стороны сделает всё возможное при продвижении, чтобы у тайтла номинаций было по максимуму.

Правда, фанаты отнеслись к этому скептически. В сети появилось уже немалое количество комментариев, и все они делятся на три основных категории:

«АХАХАХАХАХА»,

«Они там с ума сошли? Хотя после лидерства "Соло Левелинга" в номинациях "Кранча", чьи-либо слова оттуда воспринимаются как очень плохой рофл»,

«По сюжету хорош? Ну-ну…».

За реакцией комьюнити наблюдать не менее интересно, чем за событиями самой полнометражки. А кому-то это и вовсе покажется куда более увлекательным зрелищем.

Но вернемся к сюжету. Хоть его и называют предсказуемым, местами затянутым и банальным — нельзя отрицать: «Истребитель демонов» завоевал немалое количество поклонников и оказал заметное влияние на индустрию.

Остаётся только наблюдать, какие новые достижения и рекорды принесёт франшизе будущее.

