Зеницу против Танджиро: кто сильнее в «Истребителе демонов» — итог не понравится фанатам «блондинчика»

Фанаты «Клинка, рассекающего демонов» или «Истребителя демонов» обожают спорить о силе персонажей. Но что будет, если столкнутся двое друзей — Танджиро Камадо и Зеницу Агацума? Ответ очевиден: победа останется за Танджиро. Объясняем почему блондин слабее брюнета.

Почему Танджиро сильнее

С первых серий он показал себя как прирождённый воин: развитое чутьё, невероятная сила воли и талант фехтовальщика. Танджиро овладел сразу двумя стилями — Водным дыханием и легендарным Солнечным дыханием (Хиноками Кагура), которое напрямую связано с первым и сильнейшим стилем истребителей демонов.

Его способности росли стремительно: он побеждал членов Двенадцати Кидзуки, пробудил Знак Истребителя демонов и даже на короткое время получил демоническую силу Музана, сравнимую с мощью Высших Лун.

Сила Зеницу

Зеницу часто недооценивают из-за его трусливого характера, но в бою, особенно во сне, он показывает невероятные результаты. Его скорость превосходит даже Танджиро, а техника «Дыхания грома» — одна из самых впечатляющих в сериале.

Зеницу довёл первую форму до совершенства, разработал собственный седьмой приём и победил Кайгаку, бывшего товарища, ставшего демоном. К концу истории он вырос почти до уровня Хашир, но его арсенал оставался ограниченным — один стиль дыхания и отсутствие знака.

Итог схватки

Даже учитывая скорость и точность Зеницу, решающим фактором станет универсальность и сила Танджиро. Он владеет двумя стилями дыхания, умеет использовать Солнечное дыхание, пробудил метку и обладает опытом сражений с сильнейшими демонами. Его рост как воина уникален для всего Корпуса истребителей.

Вердикт: в прямом столкновении Танджиро победит. Зеницу остаётся достойным союзником и героем, но в сравнении с Камадо его сила меркнет, на горе всей его фан-базы.

