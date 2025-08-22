«Чую, как бомбят фанаты "Клинка"»: 10 аниме, увеличивших продажи манги до 408 тысяч — №1 оказался ромком с рейтингом 8.8

Аниме-адаптация уже много лет является мощнейшим катализатором для популярности исходной манги. Удачная экранизация способна вдохнуть новую жизнь в бумажную историю, привлекая армию новых фанатов и заставляя продажи взлетать до небес.
Лето 2025 года не стало исключением: целая плеяда громких премьер показала впечатляющие результаты, значительно подстегнув интерес к первоисточникам. Но среди этих хитов есть настоящие сюрпризы.
Предлагаем взглянуть на топ-10 проектов, которые получили самый значительный буст благодаря своей аниме-адаптации. В этом списке есть и ожидаемые тяжеловесы, и «темные лошадки», которые обошли даже самых громких конкурентов.
Какие тайтлы вошли в десятку лучших?
Рейтинг получился следующий:
- №10: «Тёмный демон» — +58 тыс. копий;
- №9: «Дни Сакамото» — +59 тыс. копий;
- №8: «Гачиакута» — +77 тыс. копий;
- №7: «Первородный грех Такопи» — +100 тыс. копий;
- №6: «Эта фарфоровая кукла влюбилась» — +128 тыс. копий;
- №5: «Туалетный мальчик Ханако-кун» — +130 тыс. копий;
- №4: «Лето, когда умер Хикару» — +168 тыс. копий;
- №3: «Дандадан» — +179 тыс. копий;
- №2: «Клинок, рассекающий демонов» — +408 тыс. копий;
- №1: «Благоухающий цветок расцветает с достоинством» — +410 тыс. копий, делится статистикой Telegram-канал AlexandriA.
Лидерство романтической истории «Благоухающий цветок расцветает с достоинством» стало для многих шоком, вызвав жаркие споры в сообществе. Многие фанаты не могли поверить, что именно эта работа обошла таких монстров, как «Клинок» и «Дандадан».
«Я уже чую, как бомбят фанаты "Клинка". Они слили не "Дандадан", не "Такопи", не "Сакамото", не "Гачиакуте", а типичной романтике...»,
«Не понимаю хайп вокруг "Цветка"»,
«Как будто рандом какой-то. Подобная романтика каждый месяц выходит, как гаремники какие, но почему-то "Цветок" хайпит», — пишут в комментариях пользователи.
Несмотря на критику, тайтл обладает отличной репутацией, о чем говорит его высокий рейтинг — 8.8 балла на IMDb.
О чем аниме «Благоухающий цветок»?
История разворачивается между двумя школами-антагонистами: элитной академией для девочек «Кикё» и государственной школой «Тидори», которую считают пристанищем для хулиганов.
Главный герой, Ринтаро Цумуги из «Тидори», обладает грозной внешностью, но добрым сердцем и помогает в семейной кондитерской. Однажды он встречает Каоруко Вагури — улыбчивую и добрую ученицу из ненавистной «Кикё», которая видит в нем доброту, а не устрашающую маску.
Их нежное и искреннее общение начинает рушить многолетние стены предрассудков между двумя мирами.
За что хвалят новинку?
Кажется, что секрет успеха этого скромного проекта кроется в его способности вызывать сильный эмоциональный отклик. И это подтверждают не только цифры, но и живые реакции зрителей на IMDb, которые буквально влюбляются в историю:
«Это аниме лечит душу. Невероятно чистая и душевная романтика. Неторопливый темп идеально раскрывает эмоции, а еще тут очень приятный визуал»,
«Шедевр. Лучший ромком. Аниме учит быть лучше и помогает видеть людей глубже, а не судить по одежке. Персонажи и их отношения проработаны блестяще»,
«Саундтрек сразу западает в душу, а анимация — одна из лучших в жанре. Яркие персонажи, ламповая атмосфера и искрометный юмор. Если ищете топовый ромком — это must-watch».
Вывод
Успех «Благоухающего цветка» доказывает: зрители уже успели устать от бойни и ждут чего-то доброго и искреннего. И вот в мире, полном экшена и сверхспособностей, появляется такой тайтл.
И, похоже, что спокойной истории о преодолении предрассудков и силе человеческой доброты, было суждено стать тем самым глотком свежего воздуха. Отсюда и любовь аудитории.
