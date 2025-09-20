В «Истребителе демонов» повторили роковую ошибку многих аниме: проект заклеймили, хотя все было логично

Только настоящие фанаты поймут, что это поступок в духе главного героя.

«Истребитель демонов: Замок бесконечности» стал рекордсменом проката во всем мире, но вместе с овациями получил и волну хейта. Поводом стала сцена, где Танджиро, вместо того чтобы сразу снести голову Аказе, выкрикнул его имя.

Половина зала побелела от злости: «Как достало это клише из аниме». Но настоящие фанаты манги только усмехнулись — потому что Танджиро именно так и должен был поступить.

Почему зрители бесятся

Логика простая: герой и Гию дерутся насмерть против одного из сильнейших демонов, шанс на победу минимален, любое замешательство стоит жизни. И вот он, момент — удар в спину.

Но Танджиро сам себя «палит». Для зрителей, привыкших к холодному расчёту и трюкам из боевиков, это выглядело как провал сценариста и базове клише аниме. Но тру-фанаты «Истребителя демонов» лишь улыбнулись в этом моменте.

В чём фокус

На самом деле это не ошибка, а демонстрация сути персонажа. Танджиро никогда не играл грязно. Вспомните арку «Квартала развлечений»: он даже нормально соврать не смог, что чуть не сорвало операцию.

Его природа не позволяет действовать исподтишка, даже когда цена вопроса — жизнь. Крик имени Аказы — чисто инстинктивный вызов на дуэль.

Уникальность Танджиро

Именно это и делает героя уникальным. Его сострадание, от которого многие воротят нос, каждый раз оборачивается силой. Аказа проигрывает честно и признаёт поражение — и в этом финале есть больше смысле, чем в любой случайной победе «с удара сзади».

Если бы Танджиро «поступил логично», результат мог бы оказаться фатальным: демон не осознал бы ошибок и не остановился бы.

«Истребитель демонов» — это аниме не о том, кто быстрее махнёт мечом. Это история о том, как характер и моральные принципы ломают даже чудовищ. В полнометражке зрителям снова показали: Танджиро не изменится, каким бы сильным он ни стал.

