Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи В «Истребителе демонов» повторили роковую ошибку многих аниме: проект заклеймили, хотя все было логично

В «Истребителе демонов» повторили роковую ошибку многих аниме: проект заклеймили, хотя все было логично

20 сентября 2025 16:11
В «Истребителе демонов» повторили роковую ошибку многих аниме: проект заклеймили, хотя все было логично

Только настоящие фанаты поймут, что это поступок в духе главного героя.

«Истребитель демонов: Замок бесконечности» стал рекордсменом проката во всем мире, но вместе с овациями получил и волну хейта. Поводом стала сцена, где Танджиро, вместо того чтобы сразу снести голову Аказе, выкрикнул его имя.

Половина зала побелела от злости: «Как достало это клише из аниме». Но настоящие фанаты манги только усмехнулись — потому что Танджиро именно так и должен был поступить.

Почему зрители бесятся

Логика простая: герой и Гию дерутся насмерть против одного из сильнейших демонов, шанс на победу минимален, любое замешательство стоит жизни. И вот он, момент — удар в спину.

В «Истребителе демонов» повторили роковую ошибку многих аниме: проект заклеймили, хотя все было логично

Но Танджиро сам себя «палит». Для зрителей, привыкших к холодному расчёту и трюкам из боевиков, это выглядело как провал сценариста и базове клише аниме. Но тру-фанаты «Истребителя демонов» лишь улыбнулись в этом моменте.

В чём фокус

На самом деле это не ошибка, а демонстрация сути персонажа. Танджиро никогда не играл грязно. Вспомните арку «Квартала развлечений»: он даже нормально соврать не смог, что чуть не сорвало операцию.

В «Истребителе демонов» повторили роковую ошибку многих аниме: проект заклеймили, хотя все было логично

Его природа не позволяет действовать исподтишка, даже когда цена вопроса — жизнь. Крик имени Аказы — чисто инстинктивный вызов на дуэль.

Уникальность Танджиро

Именно это и делает героя уникальным. Его сострадание, от которого многие воротят нос, каждый раз оборачивается силой. Аказа проигрывает честно и признаёт поражение — и в этом финале есть больше смысле, чем в любой случайной победе «с удара сзади».

Если бы Танджиро «поступил логично», результат мог бы оказаться фатальным: демон не осознал бы ошибок и не остановился бы.

В «Истребителе демонов» повторили роковую ошибку многих аниме: проект заклеймили, хотя все было логично

«Истребитель демонов» — это аниме не о том, кто быстрее махнёт мечом. Это история о том, как характер и моральные принципы ломают даже чудовищ. В полнометражке зрителям снова показали: Танджиро не изменится, каким бы сильным он ни стал.

Сколько лет Танджиро в 4-м сезоне «Истребителя демонов»? За все время возраст не поменялся — вот когда герой повзрослеет.

Фото: Кадр из фильма «Истребитель демонов: Замок бесконечности» (2025)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
Плохие новости для тех, кто ждет нового «Истребителя демонов» в «цифре»: хотели сэкономить на походе в кино? Не получится! Плохие новости для тех, кто ждет нового «Истребителя демонов» в «цифре»: хотели сэкономить на походе в кино? Не получится! Читать дальше 22 сентября 2025
Что с сюжетом? Логика живая? У нового «Истребителя демонов» лишь одна серьезная проблема — и продолжения аниме ее уже не исправят Что с сюжетом? Логика живая? У нового «Истребителя демонов» лишь одна серьезная проблема — и продолжения аниме ее уже не исправят Читать дальше 24 сентября 2025
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал Читать дальше 23 сентября 2025
$555 млн по миру: новый «Истребитель демонов» установил исторический рекорд — догадаетесь, что за тайтл был на верхушке ранее? $555 млн по миру: новый «Истребитель демонов» установил исторический рекорд — догадаетесь, что за тайтл был на верхушке ранее? Читать дальше 23 сентября 2025
Исторический момент в США: новинка собрала больше $500 млн за пару недель и смела конкурентов — даже Марго Робби осталась в тени Исторический момент в США: новинка собрала больше $500 млн за пару недель и смела конкурентов — даже Марго Робби осталась в тени Читать дальше 22 сентября 2025
Disney ходит по тонкому льду: в первом «Холодном сердце» — ляп на ляпе, от «мертвой» Анны до «бесполезного» Олафа Disney ходит по тонкому льду: в первом «Холодном сердце» — ляп на ляпе, от «мертвой» Анны до «бесполезного» Олафа Читать дальше 24 сентября 2025
Самое кошмарное аниме студии Ghibli чудом увидело свет — режиссеру твердили: «Его не посмотрит никто», а теперь у него 100% на RT Самое кошмарное аниме студии Ghibli чудом увидело свет — режиссеру твердили: «Его не посмотрит никто», а теперь у него 100% на RT Читать дальше 22 сентября 2025
Эти проникновенные цитаты из «Унесенных призраками» заставляют теплеть в сердце: Миядзаки — настоящий гений Эти проникновенные цитаты из «Унесенных призраками» заставляют теплеть в сердце: Миядзаки — настоящий гений Читать дальше 22 сентября 2025
Забудьте магию Disney: этот свежий мульт автора «Холодного сердца» стоил $200 000 000 — а критики от него мокрого места не оставили Забудьте магию Disney: этот свежий мульт автора «Холодного сердца» стоил $200 000 000 — а критики от него мокрого места не оставили Читать дальше 21 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше