Постеры сериала «Истребитель демонов»

«Это была эксплуатация, а не осмысление»: почему Быков отказался снимать «Метод» дальше, но все же вернулся в 3 сезоне

4 336 431 просмотров менее, чем за сутки: Prime Video только выпустил трейлер к этому хиту, а он уже бьет рекорды

После 3 сезона «Ведьмака» зрители и не думали, что Кагира смогут реабилитировать: Netflix практически сделал невозможное

«Африканцы, азиаты, арабы, Дэймон. А греки будут?»: Нолан повторил роковую ошибку Netflix со своей «Одиссеей»

«Ни света, ни радости, да вообще ничего»: Высоцкая впервые за 12 лет сообщила о состоянии дочери Маши

Почему 5-й сезон «Очень странных дел» поделен на 3 части: у сценаристов минимум 2 причины – и вы вряд ли пожалеете

Можно было и не сомневаться: лучший сериал Кинопоиска в 2025-м все же получит 2-й сезон (дата, подробности)

«Захватывающее приключение»: эту новинку зрители оценили в жалкие 6,8 на IMDb, а Кинг сравнил с «Крепким орешком»

Зрители заметили подвох в «Добро пожаловать в Дерри» — это же не тот Пеннивайз из фильмов: режиссер объяснил «подмену»

У №2 рейтинг 9.0 на IMDb: 7 легких сериалов с сюжетом не хуже, чем у крутых детективов – столько сезонов, что хватит надолго