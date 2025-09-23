$555 млн по миру: новый «Истребитель демонов» установил исторический рекорд — догадаетесь, что за тайтл был на верхушке ранее?

Свежее аниме вскоре стало самым кассовым, и первенство оно отобрало вовсе не у «Атаки титанов».

18 июля в Японии состоялась премьера нового полнометражного аниме «Истребитель демонов: Бесконечная крепость». И вот — всего через пару месяцев с небольшим, к сентябрю, фильм добрался и до России.

Картина сразу стала громким событием, ведь фанаты ждали её долгие годы. Это масштабный виток истории, где на кону всё — и судьбы некоторых героев, и схватки с главными врагами.

И цифры подтверждают ажиотаж: «Бесконечная крепость» собрала по миру 555 миллионов долларов. Теперь это не просто популярный тайтл, а самое кассовое аниме в истории.

А теперь маленький твист. Знаете, кто держал лидерство до этого? Всё тот же «Истребитель демонов»!

Да, в 2020-м полнометражка «Поезд "Бесконечный"» собрала 507 миллионов долларов и долго считалась недосягаемым рекордсменом. Но теперь поезд уступил место крепости — и можно сказать, франшиза соревнуется сама с собой.

Так что «Истребитель демонов» ещё раз доказал: это не просто модный тайтл, а настоящий культурный феномен, который уже дважды переписал историю анимешного бокс-офиса.

