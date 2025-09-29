Собрались смотреть «Истребителя демонов»? Разложили для вас все части по порядку — компиляции больше не собьют с толку

Аниме «Истребитель демонов» за последние годы стало настоящим культурным феноменом. Недавно в российских кинотеатрах вышла полнометражка «Бесконечная крепость», и она уже побила все рекорды — собрала 555 млн долларов, обогнав даже прежнего лидера франшизы, фильм «Поезд "Бесконечный"».

Если вы тоже хотите погрузиться в историю Тандзиро и узнать, почему эта сага так цепляет миллионы зрителей по всему миру, вот правильный порядок просмотра:

1 сезон (2019) — «Клинок, рассекающий демонов»,

Фильм (2020) — «Поезд "Беконечный"»,

2 сезон (2021–2022) — арка «Квартал красных фонарей»,

3 сезон (2023) — арка «Деревня кузнецов»,

4 сезон (2024) — арка «Тренировка столпов»,

Фильм (2025) — «Бесконечная крепость», часть 1.

Заключительная трилогия фильмов, стартовавшая в 2025 году, полностью завершит адаптацию манги.

Компиляции

Отдельно выходили специальные фильмы-компиляции, которые пересказывают ключевые эпизоды сериала. Чтобы вы не запутались, мы удобно их рассортировали:

Название Содержание Истребитель демонов: Узы брата и сестры Компиляция эпизодов 1–5 первого сезона. Истребитель демонов: Миссия в Асакусе Компиляция эпизодов 6–10 первого сезона. Истребитель демонов: Битва в доме Цудзуми Компиляция эпизодов 11–14 первого сезона. Истребитель демонов: Гора Натагумо Компиляция эпизодов 15–21 первого сезона (без финальной сцены). Истребитель демонов: Деревня кузнецов Компиляция финальных эпизодов второго сезона и начальных эпизодов третьего сезона (арка «Деревня кузнецов»).

Что ждёт дальше

Самое интересное впереди: вторая и третья части «Бесконечной крепости» должны показать самые напряжённые моменты всей саги — противостояние Хашир с Высшими Лунами, финальный бой с Музаном и трансформацию главных героев.

Недавно в сети появились слухи, будто продолжения выйдут в 2027 и 2029 годах. Но глава Crunchyroll публично опроверг эту информацию: по его словам, Aniplex и Ufotable ещё не определились с датами релизов.

Вывод

Франшиза идёт к своему большому финалу, но торопиться с прогнозами пока не стоит. Главное — что мы уже точно знаем: история Тандзиро будет завершена именно на большом экране, и впереди зрителей ждёт нечто эпическое.

Ранее мы писали: В «Истребителе демонов» повторили роковую ошибку многих аниме: проект заклеймили, хотя все было логично