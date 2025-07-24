Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» побил все мыслимые и немыслимые рекорды в Японии — теперь на очереди Россия

«Истребитель демонов: Бесконечная крепость» побил все мыслимые и немыслимые рекорды в Японии — теперь на очереди Россия

24 июля 2025 12:19
«Истребитель демонов: Бесконечная крепость» побил все мыслимые и немыслимые рекорды в Японии — теперь на очереди Россия

До премьеры тайтла остались считанные недели.

«Истребитель демонов: Бесконечная крепость» устроил в японском прокате настоящий погром. За первые четыре дня фильм собрал более 7,3 миллиарда иен (почти $50 млн) и уже переплюнул по темпам кассового успеха легендарный «Поезд “Бесконечный”», став самым прибыльным фильмом года в Японии и самым кассовым аниме всех времен. А ведь это только начало.

В сентябре фильм доберётся до мировой «цифры» — и тут, как говорится, держитесь, стриминги.

Что же делает «Бесконечную крепость» таким монстром успеха? В первую очередь, бесстыдно крутая анимация от студии Ufotable, где каждый бой — как финал «Евангелиона», а каждое выражение лица — отдельная драма.

«Истребитель демонов: Бесконечная крепость» побил все мыслимые и немыслимые рекорды в Японии — теперь на очереди Россия

Ну и, конечно, сюжет: на этот раз в центре — Акадза, харизматичный злодей с трагическим бэкграундом, любимец фанатов и кошмар для героев. Добавим сюда самую широкую премьеру среди всех частей франшизы, подогретый ажиотаж и тонну слёз от тех, кто уже смотрел — и получим идеальный блокбастер.

Но всё это великолепие таит в себе опасность. Такой финансовый успех может подтолкнуть другие аниме-студии отказываться от сериалов в пользу громких киновыпусков. Зрители уже жалуются: зачем подписки на стриминги, если самые важные арки будут выходить только в кино? Формат становится недоступным, особенно для зарубежной аудитории, и создаёт питательную почву для пиратства.

«Бесконечная крепость» — первая часть трилогии, и если всё пойдёт по плану, к финалу франшиза побьёт ещё не один рекорд. А пока российским зрителям остаётся ждать 12 сентября, когда фильм выйдет в цифре. Берегите нервы — и кошельки.

Ранее мы писали: «Я знал сюжет, но рыдал в три ручья»: нового «Истребителя демонов» уже нарекли «лучшим аниме в истории» — рейтинги пробивают потолок

Фото: Кадр из аниме «Истребитель демонов: Бесконечная крепость»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Ума Турман могла и не сыграть в «Криминальном чтиве» Тарантино: актриса не верила в успех режиссера Ума Турман могла и не сыграть в «Криминальном чтиве» Тарантино: актриса не верила в успех режиссера Читать дальше 26 июля 2025
Не фильм, а музыкальный шедевр: топ-5 картин с саундтреком от Ханса Циммера Не фильм, а музыкальный шедевр: топ-5 картин с саундтреком от Ханса Циммера Читать дальше 26 июля 2025
Звезда «Крестного отца» рассказал, почему считает первый фильм лучше второго — все дело в другом актере Звезда «Крестного отца» рассказал, почему считает первый фильм лучше второго — все дело в другом актере Читать дальше 26 июля 2025
Самый кассовый фильм о Джеймсе Бонде по-прежнему занимает топовые позиции в стриминговых чартах — спустя 13 лет после премьеры Самый кассовый фильм о Джеймсе Бонде по-прежнему занимает топовые позиции в стриминговых чартах — спустя 13 лет после премьеры Читать дальше 25 июля 2025
$49 млн за 4 дня: новый «Истребитель демонов» побил очередной важный рекорд — зрители из России уже завидуют японцам $49 млн за 4 дня: новый «Истребитель демонов» побил очередной важный рекорд — зрители из России уже завидуют японцам Читать дальше 25 июля 2025
Гильермо дель Торо назвал идеальный во всех отношениях фильм — это культовая классика Мартина Скорсезе Гильермо дель Торо назвал идеальный во всех отношениях фильм — это культовая классика Мартина Скорсезе Читать дальше 25 июля 2025
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил Читать дальше 24 июля 2025
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР «Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР Читать дальше 24 июля 2025
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3 Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3 Читать дальше 24 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше