«Истребитель демонов: Бесконечная крепость» побил все мыслимые и немыслимые рекорды в Японии — теперь на очереди Россия

«Истребитель демонов: Бесконечная крепость» устроил в японском прокате настоящий погром. За первые четыре дня фильм собрал более 7,3 миллиарда иен (почти $50 млн) и уже переплюнул по темпам кассового успеха легендарный «Поезд “Бесконечный”», став самым прибыльным фильмом года в Японии и самым кассовым аниме всех времен. А ведь это только начало.

В сентябре фильм доберётся до мировой «цифры» — и тут, как говорится, держитесь, стриминги.

Что же делает «Бесконечную крепость» таким монстром успеха? В первую очередь, бесстыдно крутая анимация от студии Ufotable, где каждый бой — как финал «Евангелиона», а каждое выражение лица — отдельная драма.

Ну и, конечно, сюжет: на этот раз в центре — Акадза, харизматичный злодей с трагическим бэкграундом, любимец фанатов и кошмар для героев. Добавим сюда самую широкую премьеру среди всех частей франшизы, подогретый ажиотаж и тонну слёз от тех, кто уже смотрел — и получим идеальный блокбастер.

Но всё это великолепие таит в себе опасность. Такой финансовый успех может подтолкнуть другие аниме-студии отказываться от сериалов в пользу громких киновыпусков. Зрители уже жалуются: зачем подписки на стриминги, если самые важные арки будут выходить только в кино? Формат становится недоступным, особенно для зарубежной аудитории, и создаёт питательную почву для пиратства.

«Бесконечная крепость» — первая часть трилогии, и если всё пойдёт по плану, к финалу франшиза побьёт ещё не один рекорд. А пока российским зрителям остаётся ждать 12 сентября, когда фильм выйдет в цифре. Берегите нервы — и кошельки.

Ранее мы писали: «Я знал сюжет, но рыдал в три ручья»: нового «Истребителя демонов» уже нарекли «лучшим аниме в истории» — рейтинги пробивают потолок