«Поднятие уровня» больше не икона аниме: экранизация самой банальной манги показала лучший старт в Японии и 95% свежести

12 сентября 2025 14:14
Фанаты визжат, критики в экстазе, билеты раскупаются.

Когда манга Коёхару Готогэ «Истребитель демонов» (он же «Клинок рассекающий демонов») выходила в Weekly Shōnen Jump (2016–2020), никто и подумать не мог, что через несколько лет она вырастет в мировой феномен. На фоне титанов вроде «One Piece» и «Наруто» её продажи выглядели жалко: 3,5 миллиона копий к старту аниме.

Лаконичная графика без деталей, штампованный сюжет, типажный герой-сирота и система «битва-тренировка-битва». Никакой глубины, никакой уникальности — стандартный сёнэн-набор, который легко затерялся бы в груде других проектов.

Но всё изменилось в 2019-м, когда за дело взялась студия Ufotable, выпустившая аниме. И именно здесь начинается история того, как унылый комикс превратился в культовое зрелище, способное сместить колоссов вроде «Поднятие уровня», «Атаки титанов» с вершин мировых чартов.

Почему манга была «середнячком»

«Истребитель» шел по проторенной дорожке:

  • добродушный протагонист Танджиро Камадо, потерявший семью;
  • сестра, превращённая в демона;
  • строгая организация охотников, ступенчатые уровни и экзамены;
  • карикатурные друзья — трус и силач;
  • главный злодей-архидемон с картонной мотивацией.

Рисовка Готогэ выглядела ещё проще: корявые линии, минимум деталей, плоские фоны. Если бы не безумное аниме, манга навсегда осталась бы второсортной и унылой.

Как аниме сделало переворот

Ufotable взяла эту «серую массу» и превратила её в визуальное безумие. Сложнейшие анимационные фоны, ручная прорисовка боёв, цифровые эффекты, которые слились с рисунком, и оркестровый саундтрек вывели историю на новый уровень.

Именно анимация спасла сюжетные клише: банальные диалоги теперь не раздражали, все внимание было приковано к визуалу, а каждая схватка превращалась в перформанс.

«Бесконечная крепость»: новая планка

Финальная арка разделена на три полноценных фильма, и первая часть вышедшая в кино разрывает даже по меркам «Клинка». Критики поставили 95% свежести на Rotten Tomatoes, а в рецензиях от японских зрителей, уже насладившихся аниме, сплошной восторг:

«От сложных фонов до красивых сражений: всё воссоздано с невероятной яркостью и совершенством».

«Визуальное зрелище с потрясающей анимацией, мощным саундтреком и захватывающей хореографией боёв».

Японский прокат уже поднял «Бесконечную крепость» в топ-3 самых кассовых фильмов страны. В России премьера назначена на 18 сентября — и это только первая часть трилогии, которая закроет историю.

«Бесконечная крепость» стала кульминацией — тот случай, когда жанровое клише доведено до идеала. 95% свежести, эпическая трилогия на старте и фанаты, сходящие с ума от ожидания.

$49 млн за 4 дня: новый «Истребитель демонов» побил очередной важный рекорд — зрители из России уже завидуют японцам.

Фото: Кадр из сериалов «Клинок, рассекающий демонов», «Поднятие уровня в одиночку», из фильма «Истребитель демонов: Бесконечный замок» (2025)
Игорь Мустафин
