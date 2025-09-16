Последний бой и неожиданный эпилог: финал «Истребителя демонов» не для слабонервных — вот чем все закончится

Четвертый сезон «Клинка, рассекающего демонов» (он же «Истребитель демонов») завершился в декабре 2024 года. Он охватил главы с 127-й по 139-ю манги Кояхару Готоуге и оставил зрителей буквально на пороге финала. Дальше начинается самая масштабная часть истории.

Последняя серия была сосредоточена на противостоянии главы клана Убуясики и демона Мудзана. Кагая раскрывает правду: болезнь демона связана с проклятием их рода. Но Мудзан не впечатлен — он уверен, что станет бессмертным, завладев Нэдзуко. Убуясики и его семья жертвуют собой, устроив взрыв, чтобы ослабить врага.

В сражение вступает Тамае, которая вводит Мудзану лекарство, возвращающее демонам человеческий облик. На помощь приходят столпы, но Накимэ переносит их прямо в Бесконечную крепость. Так аниме подводит зрителей к последней битве.

История продолжается

25 июля 2025 года в Японии вышел первый фильм трилогии «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок». Студия Ufotable решила экранизировать финальную арку не в виде сезона, а в формате фильмов.

Первая часть охватывает главы с 140-й по 157-ю и заканчивается драматической гибелью Адзаки. В последующих фильмах подвезут бодрую порцию «стекла»: уберите всех сентиментальных от экрана.

Дальше спойлеры

Финал истории можно узнать из манги. Там Тандзиро вступает в решающую схватку с Мудзаном Кибуцуджи. Победа дается страшной ценой: чтобы одолеть врага, герой сам превращается в демона. Тандзиро теряет контроль и едва не уничтожает все вокруг, а Мудзан пытается убедить его отказаться от человечности.

Но друзья не сдаются: они вытаскивают Тандзиро обратно в мир людей, и Мудзан исчезает навсегда. К концу долгого пути в живых остаются лишь четверо: Тандзиро, Нэдзуко, Дзэницу и Иноскэ.

Манга заканчивается не кровавой битвой, а прыжком во времени. Читателям в эпилоге показывают потомков главных героев, живущих уже в современной Японии. У каждого из них своя жизнь, но в их характерах и судьбах легко угадываются черты предков.

Именно так «Клинок, рассекающий демонов» ставит точку: история о дружбе и борьбе заканчивается надеждой и намеком на продолжение — пусть уже в новом поколении.

