Сериал «Детство Шелдона» закончится седьмым сезоном

Как передает Variety, телесеть CBS приняла решение завершить сериал «Детство Шелдона» седьмым сезоном. Также стало известно, что финальный эпизод, хронометраж которого составит около часа, выйдет в эфир 16 мая. Предстоящий сезон будет короче предшественников, поскольку работа над ним была нарушена забастовками голливудских сценаристов и актеров, которые продлились почти полгода.

Президент CBS Entertainment Эми Райзенбах по поводу закрытия шоу заявила:

«Будучи приквелом одной из величайших комедий, «Детство Шелдона» доказало, что молния вполне может дважды ударить в одно и то же место. Этот проект стоит особняком благодаря замечательному актерскому составу, который составил настоящую семью с первого момента, когда мы впервые увидели их на экране. Они вдохнули жизнь в персонажей, сразу же пленив зрителей уникальными и искренними историями. Мы также выражаем сердечную благодарность исполнительным продюсерам в лице Чака Лорри, Стива Моларо и Стива Холланда, а также всем членам сценарной и продюсерской команд за эти чудесные шесть сезонов. Мы с нетерпением ждем заключительного сезона и лучших эпизодов, которые порадуют фанатов и станут надлежащим прощанием».

«Детство Шелдона» дебютировало в 2017 году, тогда как «Теория большого взрыва» завершилась в 2019 году.