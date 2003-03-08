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Монтана Джордан
Монтана Джордан
Montana Jordan
О персоне
Фильмография
Монтана Джордан
Montana Jordan
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Дата рождения
8 марта 2003
Возраст
19 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер
Место рождения
Лонгвью, Техас, США
Биография Монтаны Джордана
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Фильмография Монтаны Джордана
Наследие охотника на белохвостых оленей
комедия, драма
2018, США
5.0
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