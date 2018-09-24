Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Детство Шелдона 2017 - 2024 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Детство Шелдона
Киноафиша Сериалы Детство Шелдона Сезоны Сезон 2
Young Sheldon 16+
Оригинальное название Season2
Название Сезон 2
Премьера сезона 24 сентября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 22
Продолжительность сезона 11 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Детство Шелдона»

Во 2 сезоне «Детства Шелдона» мы узнаем еще больше о том, как рос гениальный физик Шелдон Купер: о первой работе, страсти к заполнению налоговых деклараций, огромном страхе перед болезнями, о первых предложениях от колледжей, легендарной «Базинге», его отношениях с братом и сестрой, а также о неизбежных ссорах родителей, которым не то чтобы легко растить такого умного не по годам мальчика. В то же время Кони начинает романтические отношения с доктором Стерджесом, единственным близким по духу человеком для Шелдона.

 

Рейтинг сериала

8.3
Оцените 15 голосов
7.7 IMDb

Список серий 2-го сезона сериала «Детство Шелдона»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Пронзительный гул и боковые колёсики A High-Pitched Buzz and Training Wheels
Сезон 2 Серия 1
24 сентября 2018
Соперник-вундеркинд и сэр Исаак Нейтрон A Rival Prodigy and Sir Isaac Neutron
Сезон 2 Серия 2
27 сентября 2018
Кризис веры и инопланетяне-осьминоги A Crisis of Faith and Octopus Aliens
Сезон 2 Серия 3
4 октября 2018
Финансовый секрет и рыбный соус A Financial Secret and Fish Sauce
Сезон 2 Серия 4
11 октября 2018
Научное исследование и чехословацкая свадебная выпечка A Research Study and Czechoslovakian Wedding Pastries
Сезон 2 Серия 5
18 октября 2018
Семь смертных грехов и маленький Карл Саган Seven Deadly Sins and a Small Carl Sagan
Сезон 2 Серия 6
25 октября 2018
Радиоуглеродный анализ и чучело енота Carbon Dating and a Stuffed Raccoon
Сезон 2 Серия 7
1 ноября 2018
Восьмибитная принцесса и гений проколотых шин An 8-Bit Princess and a Flat Tire Genius
Сезон 2 Серия 8
8 ноября 2018
Семейная динамика и красный Fiero Family Dynamics and a Red Fiero
Сезон 2 Серия 9
15 ноября 2018
Задержка детства и банка с классными солёными орешками A Stunted Childhood and a Can of Fancy Mixed Nuts
Сезон 2 Серия 10
6 декабря 2018
Раса сверхлюдей и письмо Альфу A Race of Superhumans and a Letter to Alf
Сезон 2 Серия 11
3 января 2019
Боль в животике и кит метафоры A Tummy Ache and a Whale of a Metaphor
Сезон 2 Серия 12
10 января 2019
Ядерный реактор и мальчик, которого называют «Душечка» A Nuclear Reactor and a Boy Called Lovey
Сезон 2 Серия 13
17 января 2019
Давид, Голиаф и газировка, что подальше David, Goliath, and a Yoo-hoo from the Back
Сезон 2 Серия 14
31 января 2019
Неотложная математика и пышные пальмы A Math Emergency and Perky Palms
Сезон 2 Серия 15
7 февраля 2019
Буханка хлеба и большой старый флаг A Loaf of Bread and a Grand Old Flag
Сезон 2 Серия 16
21 февраля 2019
Альберт Эйнштейн и история о другой Марии Albert Einstein and the Story of Another Mary
Сезон 2 Серия 17
7 марта 2019
Идеальный результат и маршмэллоу на горелке Бунзена A Perfect Score and a Bunsen Burner Marshmallow
Сезон 2 Серия 18
4 апреля 2019
Политическая кампания и обманщица в стране конфет A Political Campaign and a Candy Land Cheater
Сезон 2 Серия 19
25 апреля 2019
Предложение и крест из палочек от леденцов A Proposal and a Popsicle Stick Cross
Сезон 2 Серия 20
2 мая 2019
Разбитое сердце и крок-монстр A Broken Heart and a Crock Monster
Сезон 2 Серия 21
9 мая 2019
Шведская научная ерунда и уравнение для тоста A Swedish Science Thing and the Equation for Toast
Сезон 2 Серия 22
16 мая 2019
График выхода всех сериалов
Советский хлеб за 13 копеек был стократ вкуснее современного, и секрет – не в рецептуре: сейчас такой даже за 1000 р не купить
Инспектор ГИБДД спросил «Куда едете?» — знакомый гаишник по секрету объяснил, зачем на самом деле задают этот вопрос и как нужно отвечать
Узнала от стюардессы о шифрах, которыми они общаются между собой, — услышите эти три буквы, значит на борту случилась беда
Еще хуже Чебурашки? Философ Дугин камня на камне не оставил от культового «Ну, погоди!»: «Один дурачок большой, другой – дурачок маленький»
Фанаты дождались? Кит Харингтон раскрыл детали возможного возвращения Джона Сноу в 9 сезоне «Игры престолов», только есть мальсенькое «НО»
Пересматриваете «Красотку» и мечтаете о принце? В свадебном агентстве выдали, фанаты каких фильмов реально выходят замуж
Этот фильм считали «позорным перезапуском», а теперь он снова рвет ТОПы Netflix: 8 000 000 часов просмотров за неделю и это не финал
17 «Оскаров», рейтинг 8,6, миллиарды просмотров и статус легенды: Джексон признался, каким фильмом он вдохновлялся перед созданием «Властелина колец»
Узнал, как Джексона раскритиковали в лицо за «Хоббита» — подписываюсь под каждым словом: обожаю пересматривать, но ошибки игнорировать невозможно
Это еще цветочки, а дальше будет тест: вспомните 5 фильмов СССР по кадру с букетом
«Шрек 5» еще не вышел, а DreamWorks уже клепает шестого — пошли по стопам «Трех богатырей»: зато мы можем снова увидеть Фаркуада
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше